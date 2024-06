Köllő Babett levetkőzött és kitolta hatalmas melleit - fotók

"Megfogadva az összes tanácsotokat a napozással kapcsolatban, ez a pozíció nyert! Köszönöm a hasznos segítséget! Rohadtul kényelmetlen, de szokom" - írta újabb képei mellé Köllő Babett. A színésznőt gyakori médiaszereplései miatt már 273 ezren követik a közösségi médiában.

Köllő Babett a napokban megerősítette a korábbi pletykát, miszerint idén már nem lesz látható a TV2 képernyőjén: "Valóban nem leszek most ebben az évadban képernyőn, bár kaptam megkeresést, de nemet mondtam, és ez az én döntésem. Ennél többet nem szeretnék mondani róla. Később talán majd igen, de egyelőre nem" – magyarázta a Borsnak.

A lapnak Köllő Babett azt is elmondta, hogy egyelőre a nyárra koncentrál, a lányával, Millával szeretne minél több közös programot – ez azonban a lány életkora miatt nem mindig jön össze. "Milla egész júliusban táborozik, nagyon nehéz, mert pont én vagyok az, aki inkább nem táborba küldeném a gyerekemet, hanem otthon tartanám és programoznék, de ő meg menne. Biztos, hogy lesz majd anya-lánya program, de most is például osztálykiránduláson van. Folyamatosan elmenne, de hát 14 éves, ez így van rendjén, élvezze az életet!" – nyilatkozta.

