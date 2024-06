Eltűnik a képernyőről Köllő Babett

Köllő Babett megerősítette a korábbi pletykát, miszerint idén már nem lesz látható a TV2 képernyőjén:

Valóban nem leszek most ebben az évadban képernyőn,

bár kaptam megkeresést, de nemet mondtam, és ez az én döntésem. Ennél többet nem szeretnék mondani róla. Később talán majd igen, de egyelőre nem" – magyarázta a Borsnak.

A lapnak Köllő Babett azt is elmondta, hogy egyelőre a nyárra koncentrál, a lányával, Millával szeretne minél több közös programot – ez azonban a lány életkora miatt nem mindig jön össze. "Milla egész júliusban táborozik, nagyon nehéz, mert pont én vagyok az, aki inkább nem táborba küldeném a gyerekemet, hanem otthon tartanám és programoznék, de ő meg menne. Biztos, hogy lesz majd anya-lánya program, de most is például osztálykiránduláson van. Folyamatosan elmenne, de hát 14 éves, ez így van rendjén, élvezze az életet!" – nyilatkozta.

Sűrű lesz az ősz a TV2-n

A TV2 rengeteg újdonságot bejelentett egyébként az őszre vonatkozóan: tizenkét év után visszatér a csatornán a Megasztár, a Sztárban sztárból pedig All Star évad jön, amelyben az eddigi évadok legjobbjai mérkőznek meg egymással.

Visszatér a képernyőre egy "győzis" realityvel a Gáspár család, de újra lesz Kísértés is (ezúttal Kasza Tibivel), miközben a Dancing with the Stars vagy az Ázsia Expressz sem áll meg. Lékai-Kiss Ramónával érkezik a Password – A jelszó című vetélkedő, Ördög Nóra helyett Szabó Zsófival folytatódik az Újratervezés, de egyestés event műsorra is számíthatunk: az 1% Club tudományos felmérés alapján teszteli majd a nemzet intelligenciáját.

Két vadonatúj heti sorozat is érkezik még a TV2-re. A S.E.R.E.G. egy katonai tematikájú széria, amely egy apa-fiú konfliktus és egy missziós bosszúhadjárat története arról, hogyan lehet a saját határainkat túllépve teljesíteni, egy csapatot egységgé kovácsolni és különbséget tenni a valódi jó és rossz között.

2024 őszére elkészül az egyik legnagyobb költségvetésű magyar heti sorozat Hunyadi Jánosról. A nagysikerű regénysorozatból készülő tévés adaptáció koprodukcióban készül az NFI-vel és a német Beta Filmmel, utóbbi lesz a nemzetközi forgalmazója is az elkészült tévésorozatnak, amelyet a magyar nézők szintén a TV2 műsorán láthatnak majd.