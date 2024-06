Kozso továbbra sem kíváncsi lányára, aki meglepő kijelentést tett édesapjáról

Kocsor Zsolt, azaz ismertebb nevén Kozso és Kádár Mónika öt éven keresztül alkottak egy párt, a házasságukból egy gyerekük született, Amanda. A 32 éves lány sikeres író, nemrég az Egyesült Államokban ért el sikereket erotikus regényével. Tíz évvel ezelőtt hozta világra lányát, Miát, aki jelenleg művészeti általános iskolába jár, nagyapjához hasonlóan pedig verseket ír, és fest. Mia habár nagyon fiatal még, ennek ellenére már most könyveket ír, ékszereket készít, és filmet forgat. Nemrég megkapta a legfiatalabb filmes tehetség díját is a Cannes-i Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon.

Kocsor Amanda habár szeretne édesapjának beszámolni a sikerekről, nem tud, ugyanis az énekes volt feleségével, és ami még megdöbbentőbb, a lányával sem tartja a kapcsolatot. Amanda korábban nehezen dolgozta fel, hogy Kozso nem kíváncsi rá, azonban mostanra már beletörődött, és elfogadta a zenész döntését.

Kozso büszke lehetne Miára, még talán rám is, de évek óta nincs kapcsolat közöttünk.

Vártuk, hátha most, hogy hallotta, mert hallotta, hogy az unokája micsoda sikereket ért el, felhívja, megkeresi őt vagy akár engem, de nem" - kezdte Amanda.

"Szokták tőlem kérdezni, nem fáj-e, hogy nincs apukám, a lányomnak nincs nagypapája? Eleinte igen, nagyon fájt, aztán lezártam ezt magamban. Elfogadtam, hogy ezen már nem lehet változtatni. Édesanyám eleinte biztatott, menjek apuhoz, hívjam őt telefonon, meg akarta hívni Mia születésnapjára is. Én mondtam, ne erőltesse, hagyjuk az egészet.

Ha ő nem kíváncsi ránk, ha nem akar minket látni, tiszteletben kell tartanunk a döntését

- magyarázta a Story magazinnak.

Új zenekart alapított

Az énekes nevéhez több sikeres zenekar is fűződőtt a kilencvenes években, ugyanis ő alapította, majd segítette karrierjét olyan előadóknak mint az All 4 Love, Picasso Branch, Shygys és a Bestiák. Most úgy döntött, visszatér a könnyűzenei piacra, és egy újabb bandát alapított, az új együttes Álmokboyz néven kezdi a zenei pályafutását.

"Összeállt a legújabb fiúbandánk! ÁLMOKBOYZ! Yeah!" - írta korábban a közösségi oldalán.