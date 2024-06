Krausz Gábor a háborúról: Ne civileket, fiatalokat kötelezzenek sorozásra

Krausz Gábort felháborítja a gondolat, hogy valakinek azért kell a frontra vonulnia, mert az általa választott vezetők oda küldik, és nem saját akaratából tartózkodik valahol. Ezért is tartja fontosnak a döntést, amikor képviselőket, miniszterelnököket választunk, hogy azok biztosan békés úton képviseljék az állampolgárok érdekeit.

A sztárséf úgy gondolja, ha háború van, az mindenkit érint, ezért nagyon fontos, hogy mindenki a békére törekedjen, minél előbb letegyék a fegyvereket és megkezdődjenek a béketárgyalások. Szerinte ezt egyre kevesebb vezető látja jól, szerinte Magyarország lassan az utolsó, aki a békét támogatja, és ezt ki is meri mondani. Krausz Gábor elárulta, fél a háborútól, ugyanis személyes tapasztalatai is vannak ezzel kapcsolatban.

Krausz Gábor tudja mivel jár egy háború, és senkinek sem kívánja

Fotó: Földházi Árpád

A sztárséf családjának egy része Izraelben él, ahol szintén háború zajlik, így pontosan tudja, hogy mivel jár a háborús helyzet, amikor folyton szólnak a szirénák, készültség és félelem uralkodik az utáckon. Krausz nagyon nyomasztónak tartja, hogy kilátásba helyzeték a lehetőséget, hogy magyar katonákat küldjenek más ország háborújába.

Nekem mindig összeszorul a gyomrom, amikor arról van szó, hogy kik, és kit akarnak háborúba küldeni.

Én azért mentem szakácsnak, akkor még nem érdekelt ez a szakma annyira, csak menekültem, hogy mindenképpen valahova jelentkezzek, hogy ne kelljen elmennem sorkatonai szolgálatra" - árulta el a szakmai titkot Krausz Gábor, aki végül jól döntött, hiszen nagyon megszerette a szakmáját és tehetséges is benne.

Nem ebben szocializálódtunk, hogy fegyvert kell ragadnunk! Én a múltkor voltam paintball pályán, és rettegtem attól, hogy eltalál egy festékgolyó.

El nem tudom képzelni, hogy milyen lehet a fronton lenni, úgy, hogy nem akarsz ott lenni. Én azt mondom, hogy aki ezt akarja valamilyen asztal mögött ülve, az fogjon egy fegyvert, és menjen maga harcolni. De ne civileket, fiatalokat kötelezzenek sorozásra és háborúba" - magyarázta a Dancing with the Stars legutóbbi évadának győztese, aki szerint mindig, minden körülmények között arra kell az embereknek törekedni, hogy békésen rendezzék a konfliktusaikat, bármilyenről is legyen szó.