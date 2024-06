Így táncol együtt Krausz Gábor kislánya és Mikes Anna - videó

Tavaly nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, és külön utakon folytatják. A hír sokakat megdöbbentett akkor, azóta már hivatalosan is véget ért a házasságuk. Mind a ketten elárultak egy-két részletet a miértekről, de túl sok információt kislányukra való tekintettel nem akartak elárulni.

Később Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de ez a tervük nem vált be. Mindketten végig azt tartották szem előtt, hogy egyetlen gyerekük, Hannaróza a legkevésbé sérüljön, és úgy tűnik, ebben remekül együtt tudtak működni.

Azóta a sztárséfnek és az énekesnőnek is új párja van, és a kislány mindkettejükkel jól kijön. Tóth Gabi és Papp Máté Bence már több felvételt is mutatott Hannarózával, volt, hogy édesanyja új párjával palacsintát is sütöttek közösen. Krausz Gábor a Dancing with the Stars óta együtt van Mikes Annával, akivel a negyedik évadot meg is nyerték, bár eleinte titkolták a kapcsolatot. A sztárséf már beszélt arról, hogy Hannaróza nagyon szereti az új választottját, úgy fogalmazott, hogy valóságos "Anna-mánia" van a kislányánál, még táncolni is tanul tőle.

Mire ez az adás lemegy, valószínűleg már az első táncórán túl van, mert van ott egy ilyen kis gyerekcsoport, ahova elvisszük... Nagyon megszerette Annát, már az elején is volt bent táncóránkon, és láttam, hogy nagyon jó barátnők lesznek, meg volt bent a stúdióban is, úgyhogy Anna-mánia van

- mondta korábban Palik Lálszó műsorában Krausz Gábor, aki azóta sem árult el több részletet és ritkán is mutat róluk közös fotókat. Most azonban kivtelt tett, ugyanis nagyon büszke lehet a kis Hannarózára, aki a sztárséf által megosztott videó alapján úgy tűnik, hogy Mikes Annával együtt tart táncórát és nagyon élvezi azt.

Krausz Gábor büszkén osztotta meg, hogyan táncol együtt kislánya és édesapja új párja, Mikes Anna

Fotó: Krausz Gábor Instagram

