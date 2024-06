Szinte átdöfik a TV2 sztárjának meredező mellbimbói a leheletvékony felsőt - képek

Mint korábban írtuk, a Sztárban sztár leszek! egykori énekesnője, Krizsán Lili mögött nehéz évek állnak, bárhogyan is próbálkozott a betegségét követően, nem úgy alakultak a dolgai, ahogy ő szerette volna. Ezért tavaly úgy döntött, új életet kezd: felhagyott a zenéléssel és Ausztriába költözött. Azt azonban nem tudni, hogy a zenélést örökre maga mögött hagyja-e vagy valaha tervez-e még visszatérni, mindenesetre szüksége volt a környezetváltozásra, hiszen súlyos testképzavara miatt anorexiás lett, ami odáig fajult, hogy kórházi kezelésre volt szüksége.

Anorexiában szenvedtem, nekem a műsor után egyenesen az lett a sorsom, hogy mentem a kórházba

- mondta korábban Krizsán Lili, a Sztárban sztár leszek! egykori versenyzője, aki azokban az időkben csontsoványra fogyott.

Krizsán Lili még a Sztárban sztár leszek! idején a mentorával, Köllő Babettel

Fotó: Krizsán Lili/Instagram

Miután elengedték a kórházból egy pizzériában dolgozott, majd több helyen is szerencsét próbált, de a munka mellett nem maradt ideje a zenei karrierjét építeni, így tavaly nyáron úgy döntött, egy időre felhagy ezzel, és új életet kezd.

Nagyjából nyolc éve kezdtem el a zenével foglalkozni, egyre jobban érett bennem a gondolat, hogy más irányba kellene indulnom. Rengeteget gondolkodtam, mi érdekel még, de rájöttem, csak az fontos, hogy boldog legyek.

Mérlegeltem mindent csakúgy a zenével, mint az életemmel kapcsolatban, és arra jutottam, stabil életet kell biztosítani magamnak. Most a zene kicsit mellékvágányra került, elindultam a boldogság felé, és azt csinálom, amit szeretek - mondta korábban a költözése kapcsán Krizsán Lili, aki azt állította korábban, hogy nem tervez hazatérni, mert valóban jól érzi kinn magát és ez meg is látszik a külsején is.

Az egykor testképzavaros lánynak mára már van önbizalma, kirobbanó formában van, amit előszeretettel mutogat a közösségi oldalán. Mióta jobban van egyre többször oszt meg szexi felvételeket, legújabb fotóján egy rózsaszín pólót visel, ami alá nem vett melltartót, így majd átdöfik mellbimbói a vékony anyagot.

