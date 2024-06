Csúnya sérülést szenvedett a terhes Kulcsár Edina

Sok kritika érte az utóbbi időben Kulcsár Edinát, aki úgy tesz, mintha egyáltalán nem érdekelnék őt a durva megjegyzések. Most mégis leginkább óva intik őt, hiszen sokak szerint nem vigyáz magára annak ellenére sem, hogy babát vár. Kulcsár Edina és G.w.M kisfia várhatóan augusztusban születik majd meg, hiszen az egykori szépségkirálynő már a harmadik trimeszterben jár. Terhessége miatt is rengeteg támadást kapott a bejelentést követően, hiszen a közös kislányuk még csak májusban múlt egyéves, továbbá születendő gyerekükkel már hat kiskorúért lesznek felelősek, mivel előző kapcsolataikból is születtek gyerekeik.

Kulcsárék elmondása szerint nem lesz gond, és nem bánják, hogy sok gyerekre kell vigyázni, mert nagyon szeretik a társaságukat. Azonban ennek ellentmond a legutóbbi bejelentkezése, melyben arra panaszkodott, hogy a gyerekek annyira összekenik a ruháikat, hogy azt géppel nem tudja tisztára mosni. A hamarosan négygyerekes édesanya ezért kézzel állt neki kisikálni a ruhákat, de olyan erősen kellett csinálja, hogy megsérült közben a keze, ami durván vörös lett, ezt mutogatta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésében, ami miatt követői felháborodtak, hiszen az ő állapotában szerintük nem normális, ha ennyire nem vigyáz magára, és túlhajszolja magát - szúrta ki a Bors.

Kulcsárt nem igazán érdelik a kritikák, legutóbb pedig azzal is fenyegették, hogy a fogyasztóvédelemnél jelentik fel őt és G.w.M-et, mert átverik az előfizetőiket, és egyáltalán nem tartják be, amit ígérnek a fizetős oldalukon, melyen valóságshow-t indítottak múlt év végén Vargáék címmel, ami a rapper családnevét viseli.

Hello. Az előfizetést lemondtam. Egyrészt a tartalom édeskevés, másrészt a hirdetőben a privát üzenetküldés is benne van, amelyre viszont válasz nincs.

Így úgy érzem, a jogaim sérültek, a reklám pedig félrevezető és valótlan dolgokat tartalmaz, a fogyasztót megtéveszti. Ezért a fogyasztóvédelemhez fogok fordulni. Egy fizetős szolgáltatás nyújtsa azt, ahogyan hirdetik" - háborodott fel egy volt előfizetőjük, de nem ő az első és utolsó, aki nem elégedett azzal, amiért fizet és emiatt elhagyja az exkluzív tartalmakat ígérő oldalt. Azonban azóta sem érkeztek arról hírek, hogy vajon megtette-e a szükséges jogi lépéseket Kulcsárék valóságshow-ja miatt.