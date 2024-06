Hiába sajnáltatja magát, rossz híreket kapott a börtönben lévő Lagzi Lajcsi

Lagzi Lajcsi tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték, de már akkor is látványosan, egy magánmentővel szállította magát az intézmény elé. A trombitásnak eredetileg korábban, február 15-én kellett volna a rácsok mögé kerülnie, de akkor halasztást kért a rejtélyes betegségére és rossz egészségi állapotára hivatkozva, amivel azóta is próbálja magát sajnáltatni, folyton börtönkórházban van, visszautasítja az ételt, tehát a saját állapotát is rontja.

Az ügyvédje korábban azt állította, hogy a legutóbbi kérelmüket elfogadták, így Lagzi Lajcsi hamarosan házi őrizetbe kerülhet az állapota stabilizálása miatt. Az őrizetről minden esetben a BV bíró rendelkezik, de hogy kinek ad lehetőséget az otthonában letölteni a büntetése maradék idejét, az nincs kizárólagosan összefüggésben az elítélt által elkövetett bűncselekménnyel.

A reintegrációs őrizetnek feltételei vannak: az elítélt első bűncselekményét követte el, 5 évet nem haladja meg a büntetése és még számos kritérium. A BV bíró teljesen egyedileg dönt minden esetben. Hogy valakinek miért engedélyezi és a másiknak miért nem, az az ő hatásköre" - mondta idén márciusban Csontos Zsolt ügyvéd, aki mindent elkövetett azért, hogy a zenész szabaduljon.

Azonban Lagzi Lajcsi tervei nem jöttek össze, rossz híreket kapott. Egy friss határozat szerint még legalább 10 hónapot a rácsok mögött kell töltenie, és csak ezután nyújthat be új kérvényt.

Az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi családja azonban nem volt elégedett, ezért egy újabb ügyvédet bízott meg az ügyben, akinek a feladata a feltételes szabadlábra helyezés jogköre lesz, míg a régi jogásza az összes többi ügyekért lesz a felelős.

"A reintegrációs őrizet elrendelése tárgyában a másodfokú eljárásban nem én jártam el, így erről nem nyilatkozom" - magyarázta Dr Csontos Zsolt a Borsnak.

A lap úgy tudja, hogy az új ügyvéd a szabadlábra helyezés szakértője, és bíznak abban, hogy hamarosan végleg szabadulhat a börtönből az énekes.