Lékai-Kiss Ramóna ezt mondta a képernyőn való meztelenkedésről

Lékai-Kiss Ramóna esetében már-már megszokott, hogy gyönyörű ruhakölteményekben pompázik a képernyőn és a nyilvános eseményeken, most pedig azt is elárulta, hogy mi az, amit semmiképp sem vállalna be.

A merészebb szettek nála még beleférnek

"Sosem lennék hajlandó meztelenkedni sem a képernyőn, sem máshol" – jelentette ki határozottan a TV2 műsorvezetője, színésznője.

Az teljesen más kérdés, ha van egy sokat sejtető ruha. A merészebb szettek még beleférnek, amelyeken az intim részek ki vannak takarva, és kicsit átlátszó az anyag.

Számomra a helyszíntől és az adott rendezvénytől is függ, de ha ezeknek a protokollja megengedi ezt, akkor működhetnek, függetlenül attól, hogy hány éves vagyok. Ugyanis szerintem a viselkedésen múlik az, hogy valamit tudok-e viselni. Szerencsére az elmúlt 22 évben sikerült kialakítani egy olyan közeget, akik professzionálisak a szakmájukban, én pedig bátran hagyatkozom a döntéseikre. Nem is szoktam beleszólni abba, hogy mit veszek fel egy rendezvényre, és milyen sminkem vagy hajam lesz. Bízom a stábomban, hiszen ők azok, akik visznek előre – mesélte a HOT! magazinnak.

Szinte semmit nem változott

Az elmúlt 22 évben Lékai-Kiss Ramónának legfeljebb a frizurája változott meg néhányszor, ő maga viszont ugyanolyan fiatalnak tűnik, mint a kezdetekkor, amikor először szerepelt a tévében.

"Talán kicsit kortalannak tűnök. Ennek szerintem az az oka, hogy nagyon korán bekerültem a show-bizniszbe, vagyis hamar „odaköltöztem az emberek nappalijába”, akik végigkísérhették a tinédzserkoromat, majd a felnőtté válásomat, illetve azt, ahogy feleség, majd anya lettem" - mondta.

Nem félek a kortól, mert mindegyiknek megvan a maga szépsége.

Az már nehezebb, hogy megtaláljuk ezeket a szépségeket. Fontos, hogy szeressük magunkat, de ne csak húszévesen, hanem harminc-, negyven-, ötvenévesen és azután is! Ezen mindenképpen dolgozni kell. Szerintem nem szégyen külső vagy belső, lelki segítséget igénybe venni. Haladni kell előre, a legjobb pedig az, ha mindemellett egy olyan társ van mellettünk, aki szereti azt, ahogy öregszünk" - részletezte.