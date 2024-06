Lisa Kudrow eddig nem merte újranézni a Jóbarátokat

Tavaly október 28-án halt meg Matthew Perry, a Jóbarátok egyik főszereplője. A hatfős, világszerte népszerű csapatnak Phoebe megformálójaként Lisa Kudrow is tagja volt, aki most a The Hollywood Reporternek adott egy interjút a Time Bandits című sorozata kapcsán. Témaként előkerült a Jóbarátok is, melyet a színésznő saját bevallása szerint éveken át nem mert újranézni, mert attól tartott, hogy nem fog neki tetszeni a benne nyújtott alakítása, félt attól, hogyan látja magát ennyi idő után ebben a szerepben.

Elárulta, hogy mostanában nézte az epizódokat, Matthew Perry emléke változtatta meg a véleményét. "Hogy teljesen őszinte legyek, eddig nem tudtam rávenni magam, hogy újranézzem, mert túlságosan is kínosnak érzem magamat viszontlátni a képernyőn. De ha Matthew miatt teszem, akkor az rendben van. Mert ez így annak szól, hogy ő mennyire vicces arc volt ő, és én pontosan így szeretnék rá emlékezni" - mondta, és arra is kitért, milyen érzéssel tölti el, mikor otthon ül és nézi a Jóbarátokat.

"Hangosan nevetek, mert mindenki elképesztően vicces! El vagyok ájulva Courteney Coxtól. Ahogy Jentől is. Nyilvánvalóan Matthew is nagyon vicces a maga egyedi módján. Előtte senki sem ismerte ezt a fajta ütemet és ritmust. Matt LeBlanc is elképesztően vicces, ahogy David Schwimmer is. Néha még azon is röhögök, amit én csináltam. Szóval igen, a sorozat újranézése most számomra egy ünnep. Emellett meg persze kínos is! Ha otthon vagyok, és valaki besétál a szobába, miközben én a Jóbarátokat nézem, az azért kicsit furcsa rám nézve, nem igaz?" - kérdezte.

Hosszan hallgattak Matthew Perry halála után

Matthew Perry váratlan halála után napokig nem szólaltak meg hozzá legközelebb álló kollégái, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer – vagyis a Jóbarátok másik öt főszereplője –, de pár nappal később megtörték a csendet.

"Matthew elvesztése mindannyiunkat mélyen lesújtott.

Többek voltunk, mint egyszerű szereplőtársak. Egy család vagyunk.

Annyi mindent lehetne még mondani, de most egy pillanatra gyászolunk, feldolgozzuk ezt a felfoghatatlan veszteséget. Idővel többet fogunk mondani, ahogy és amikor képesek leszünk rá. Egyelőre a gondolataink és a szeretetünk ott vannak Matty családjával, barátaival és mindenkivel, aki szerette őt szerte a világon" – írták egy közös közleményben, amely elsőként a People magazinban jelent meg.