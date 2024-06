Elképesztő luxusautóval dicsekszik L.L. Junior - fotó

L.L. Junior eddig is elképesztő luxusban élt, és mindig is szeretett eldicsekedni újabb és újabb szerzeményeivel. Most éppen egy új luxuslimuzint vásárolt, holott korábban azt mondta, turnézáshoz nem a leghatékonyabb jármű a limuzin, pár hónap után már árulta is a korábbi modellt – úgy néz ki azonban, hogy mégis visszatért ehhez a típusú szállítóeszközhöz.

"Úgy tűnik, a csodajárgányból a maximális kényelemhez semmi sem hiányzik, ugyanis a nagyképernyős tévé mellett több hangszóró, kényelmes bőrülések, a pihenéshez sötétítőfüggönyök, kis kijelző, belsőtető-világítás és még sok más is helyet kapott a luxusutóban, amivel a rapper éppen egy koncert felé utazott szombat délelőtt" – írta a Tények.hu, miután L.L. Junior egy Instagram-sztoriban videón is megmutatta új szerzeményét.

Egy kép L.L. Junior Instagram-videójából:

Részlet L.L. Junior új luxusjárművéből

Fotó: Instagram/L.L. Junior

Vajon Dárdai Blanka vele utazik?

L.L. Junior mostanában inkább a magánéletével került a hírekbe, képtelenség ugyanis követni a kapcsolatát a 18 évvel fiatalabb Dárdai Blankával: két éve alkotnak egy párt, azonban számtalanszor szakítottak közben, már nem is lehet követni az aktuális kapcsolati státuszukat. Májusban még arról számoltunk be, hogy végleg szétmehettek, újabb fotóik viszont arra utaltak, hogy azóta megint kibékültek.

A Redditre már korábban kikerült róluk egy közös kép, amiből ugyanerre lehetett következtetni, júniusban pedig mind L.L. Junior, mind Dárdai Blanka Instagram-sztorijában feltűnt egy fotó, amely az énekesnő fellépésén készült.

Mi történt az Ázsia Expressz forgatásán?

Májusban még arról szóltak a hírek, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka már az Instagramon sem követik egymást, nem is mutatkoznak egymás társaságában – a pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat.

A rapper és a barátnője ugyanis a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakozott az Ázsia Expressz Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásához, hazatérésük után azonban szinte egyből szétmentek. Erről akkor egyikük sem nyilatkozott, a Bors például hiába kereste mindkét felet – a lap azonban úgy tudta, féltékenység állt a szakítás hátterében.