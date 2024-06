Lotfi Begi: Minden szinten háborúellenes vagyok

Egyre nagyobb az aggodalma Lotfi Beginek, ahogy a háborúról szóló hírekkel szembesül, nem érti, miért nem a békére törekszenek olyn sokan. A dj-producert családja már személyesen is érintett, hiszen éltek már háborús viszonyok között, ezért is egyértelmű számára, hogy a minden körülmények között a békét választja, ha teheti. Úgy gondolja, hogy Magyarország, lassan egyedüliként áll ki a béke mellett, aki vallja, hogy fegyver nélkül lehet igazán békét teremteni.

Lotfi Begi teljesen háborúellenes, hiszen ősei is emiatt menekültek a hazájukból

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Szülőként még fontosabb számára, hogy gyerekeit biztonságban tudja, és ők ne éljék át azt, amit egykor ősei, szüleik és nagyszüleik megtapsztaltak.

Háromgyerekes édesapa vagyok, nekem a legfontosabb az ő jövőjük, az ő biztonságuk, úgyhogy abszolút minden szinten háborúellenes vagyok

- mondta a platinalemezes dj-producer, akinek felmenői azért hagyták el szülőhazájukat, mert nem volt más megoldás a háború miatt.

A háború kapcsán személyes érintettségem is van, hiszen az én nagyszüleim, szüleim pont azért hagyták el szülőországukat, mert háborús helyzet alakult ki.

Ez egy másik szituáció, volt egy külső támadás Irak részéről, és közben országon belül volt polgárháború - kezdett bele Lotfi Begi majd elmondta véleményét az orosz-ukrán konfliktusról is.

A lényeg, hogy ebben a helyzetben mindig a béketárgyalás vezet megoldáshoz.

Jelen helyzetben nagyon aggasztónak találom azt, hogy eleinte csak pénzzel akarták támogatni, aztán eszközökkel, sisakokkal, lőszerekkel, most meg már német tankok vannak a fronton. Most már arról is lehet olvasni, hogy a NATO mindenféle szárazföldi támadásterveket dolgoz ki" - mondta a lemezlovas, aki aggasztónak és elképesztőnek találja azt, hogy mennyire elfajult a háborús helyzet.

Bár nem tarjta magát a téma szakértőjének, ezért részletekbe nem akart jobban belemenni, viszont azt bátran kijelentheti, hogy mindenkinek jobb lenne, ha a szomszédos Ukrajánban végre véget érne a háború.

Ezt a helyzetet nem a frontvonalon kell eldönteni, hanem tárgyalóasztalnál, béketárgyalásokkal! Mindkét oldalon rengeteg ártatlan ember veszíti el az életét nap mint nap.

Azt azért látni kell, hogy itt nem két félnek a háborújáról beszélünk, hanem két oldalnak a háborújáról, és az egyik oldalon komoly támogatottság és érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne az íróasztal mellett dőljön el" - mondta a Borsnak.