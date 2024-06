Luxusbikini és fürdőruhák: ezért éri meg az árát az idei nyáron

Itt a nyár, sokan még most tervezik a nyaralásokat, kisebb vízparti kiruccanásokat a rekkenő hőség beköszöntével. A nyaralás megtervezése után általában a nőknek eszébe jut, hogy vajon jó-e még rájuk a tavalyi, vagy a régebbi fürdőruha, és a szerencsésebbek talán még úgy érzik, hogy egy nyárra még épp megteszi. A kevésbé szerencsések már nem érzik jól magukat a régi fürdőruhában, hiszen a test változik, az anyag is elkopik, így könnyen lehet, hogy ami korábban jól állt, mára a gyakori mosás és egyéb környezeti tényezők miatt már elvesztette a tartását. Most itt a megoldás azoknak, akik nem szeretnének minden évben bajlódni a tökéletes fürdőruha kiválasztásával, mégpedig a luxusbikini vagy luxusfürdőruha. Ugyanis a legnagyobb divatházak, mint a Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, vagy a Michael Kors és még sok más divatház is gyárt fürdőruhákat, bár elég mélyre kell nyúlni a pénztárcában, ha valaki ilyen luxusdarabokra vágyik.

Számos luxusmárka készít fürdőruhákat, melyek hosszú évekig a kedvenc darabjaink lehetnek a strandszezonban

Fotó: Gucci Instagram



A divatszakértő elmondja, miért jobb a luxusbikini

Most Audree Kate López stylist és divatszakértő elmondta, ezek ellenére miért érdemes mégis drágább darabok közül választani, hiszen saját tapasztalatból tudja, igenis megéri a luxusbikini. López elmondta, hogy évekig tartózkodott tőle, végül maga is áttért a luxus fürdőruhamárkákra, és egyáltalán nem bánta meg. A stylits úgy gondolja, a luxusfürdőruha körüli „hype valódi", és ennek oka messze túlmutat a tervezői márkán vagy logón.

Jó választás lehet a nyárra a luxusbikini, vagy luxusfürdőruha

Fotó: Gucci Instagram

López elmondta, hogy miben más egy felsőkategóriás luxusbikini vagy luxusfürdőruha mint az olcsóbb verziók, és ezért is ragaszkodik saját maga is ahhoz, hogy ilyen termékeket vásároljon, hiszen, aki egyszer ilyet vesz, utána már nem akar más viselni a strandszezonban. A divatszakértő arra a kérdésre, megéri-e a méregdrága fürdőruha, határozott igennel válaszolt.

Egyszóval igen, megéri az árát. Mint egy jó csizma, vagy a tökéletes télikabát (szigetelőrétegek nélküli), a luxusfürdőruhák is több pénzbe kerülnek, aminek praktikus okai vannak

- állítja López, aki elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári ruhák többi darabjához képest a fürdőruhák sokkal jobban igénybe vettek. A bikiniknek a helyükön kell maradniuk intenzív mozgás során is, az úszástól a kocogáson át, alegtöbb családi nyaralás vagy baráti kirándulás során szinte kötelező, levegőben ugrálós csoportképekig.