Magyar nevet adott kisfiának az amerikai sorozatsztár

A Glee – Sztárok leszünk! című sorozatból ismert Darren Criss magyar nevet adott a gyerekének, akinek a születéséről a napokban adott hírt az Instagramon. "Brother László Criss" – olvasható a kisfiú teljes neve a fotója mellett. Nézze meg!

Darren Criss Instagram-posztja a gyereke születéséről:

A névadás csak elsőre tűnik meglepőnek, az oka azonban nem túl bonyolult: a gyerek nagyapját is Lászlónak hívják. Darren Criss felesége ugyanis 2019 óta Mia Swier, akinek az apja egy Laszlo von Glitz nevű festőművész.

Hasonló egyébként a teljes neve egy világsztárnak, Ben Afflecknek is, aki a Geza keresztnevet kapta egy magyar szomszéd után – amivel a legfurább nevű hírességek listájára is felkerült, persze csak az Egyesült Államokban.

A magyar név ezúttal többnyire hidegen hagyta a kommentelőket, a gyerek másik keresztneve (Brother) miatt viszont többen támadták a szülőket, volt, aki egyenesen úgy vélte, a sztároknak nem is lenne szabad gyerekeket elnevezniük. A "brother" ugyanis fiútestvért jelent, Darren Crissnek a posztjában meg is kellett erősítenie, hogy nincs másik titkolt gyerekük, a fiúnak valóban Brother a neve.

Arra a szülők már valószínűleg nem gondoltak, hogy a gyereknek egyszer majd párja is lesz, aki aztán szintén "testvérnek" fogja hívni, miközben várhatóan amúgy is sokan fogják csak tesózni vagy bratyózni, ahogy a magyar szlengben is előfordul.

Ki az a Darren Criss?

Darren Criss a Glee – Sztárok leszünk! című sorozattal vált igazán ismertté, miután 2010 és 2015 között összesen 90 epizódban játszotta Blaine Andersont.

Korábban az A Very Potter Musicalben szerepelt hosszabban (ahol Harry Pottert alakította), de a magyar nézőknek olyan produkciókból is ismerős lehet, mint a Döglött akták, a Majdnem tökéletes lány, a Web-terápia, az Amerikai Horror Story, a Supergirl, a Flash – A Villám vagy a Hollywood.

A Glee-ért már Emmy-díjra is jelölték, az elismerést azonban csak 2018-ban kapta meg az American Crime Storyért, amelyben Gianni Versace gyilkosát alakította.