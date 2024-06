A Magyarország Szépe új győztese Kulcsár Edina hasonmása

Mint írtuk, múlt vasárnap este egy nagyszabású élő show-val ért véget a Magyarország Szépe szépségverseny, a döntőn 15 lány vett részt, mindannyian négy szettben léptek a színpadra. A közönségdíjas Grósz Adél lett, miközben korábban az Origo olvasói másra szavaztak, a szakmai zsűri azonban megint másokat részesített előnyben: a második udvarhölgy Horváth Alexandra, az első udvarhölgy pedig Cseh Jázmin lett. A Magyarország Szépe címet Katzenbach Andrea birtokolhatja egy évig, miközben ő képviseli majd hazánkat a Miss World világversenyen is, és egyéb felajánlott nyereményekkel is gazdagodott.

A zsűriben ott ült az idei évben is Kulcsár Edina, aki hamarosan negyedik gyerekének ad életet, de szívesen vállalta a feladatot. Közös fotót is mutatott a győztessel, ami alatt özönlöttek a kommentek arról, hogy Katzenbach Andrea az egykori szépségkirálnyő kiköpött mása.

Próbáltak egy Kulcsár Edina klónt keresni

- írta valaki a fotó mellé, mintha arra utalna, hogy szándékosan egy ugyanolyan karaktert kerestek.

Legszebb lány nyert, nekem hasonlóan szép mint Edina!

- érkeztek a hasonló vélemények a közös képük alá.

Most Kulcsár Edina is megszólalt arról, szerinte is ennyire hasonlítanak-e az új szépségkirálynővel.

Bár olvastam én is a kommenteket és a zsűritársaim is sokszor hivatkoztak Andreára – tudod, aki hasonlít rád –, de én nem látok akkora párhuzamot kettőnk között.

Talán az lehet az oka, hogy az utóbbi időben nagyon sok szőke lány volt a győztes. Viszont ő egy másik karakter a barna bőrével és a barna hajával" - magyarázta a terhes Kulcsár, aki hamarosan negyedik gyerekét hozza világra. Azt is elmondta, hogy szerinte miért indul jó esélyekkel Katzenbach Andrea a világversenyen, és elsősorban nem a külsőségekre gondolt.

Sok múlik a belső értékeken, milyen a személyisége, hogyan tudja a belső értékeit prezentálni.

De úgy vélem minden megtörténhet a világversenyen, attól függően mennyi időt fordít a felkészülésre Andi. De nagyon drukkolok neki és ha szeretné szívesen adok tanácsot, szívügyemnek tekintem, hogy minél jobb helyezést érjen el. Én lennék a legboldogabb, ha akár a top tízben, ötben vagy háromban lenne..." - zárta gondolatait a Borsnak Kulcsár Edina az idei győztesről.