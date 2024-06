Elárult néhány titkot az új szépségkirálynő a Magyarország Szépe idei versenyéről

Katzenbach Andrea sosem gondolt arra, hogy valamikor megmérettesse magát egy szépségversenyen, még amatőr szinten sem foglalkozott korábban modellkedéssel, de szülei és barátnői biztatására mégis szerencsét próbált a Magyarország Szépe indulójaként. Nagy meglepetésként érte, hogy június 23-án, vasárnap szépségkirálynővé koronázták – minderről a Duna magazinműsora, a Nyár 24 vendégeként beszélt.

A Miss World Hungary szépségverseny győztese

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az élő show-hoz közeledve napról napra jobban izgultunk, ezért én elsősorban nem fizikai, hanem mentális fáradtságot éreztem. Élveztem a próbákat, a koreográfiák betanulását, és még az edzéseket is. Életem egyik legnagyobb élménye volt a Magyarország Szépe, csak azért sajnálom, hogy én lettem a királynő, mert így jövőre nem jelentkezhetek újra

– mondta a legszebb magyar lánynak választott Katzenbach Andrea. Hozzátette, mindig is úgy képzelte, egy szépségversenyen állandó feszültség van a versengés miatt, ezért nagy meglepetésként érte, hogy a felkészülést jó hangulat, baráti légkör jellemezte.

16 lány összezárva egy helyen ritkán problémamentes, de szerencsére mindenki jól kijött egymással. Jó csapat voltunk. Őszinte leszek, hiányoznak a versenytársaim, mert rengeteg időt töltöttünk együtt az elmúlt hetekben

– jegyezte meg Magyarország Szépe, aki a Miss World Hungary címmel hazánkat képviselheti majd a világversenyen.

Pihenni, utazni és bulizni fog a nyáron

A fiatal lány a Magyarország Szépe címet birtokolhatja egy évig és hazánkat is képviselheti a Miss World világversenyen. A szépségkirálynő az Origónak adott interjújában elmondta, hogy az első helyet a barátnőivel ünnepelte meg, akikkel hamarosan közös nyaralásra indul.

"A szüleim voltak az elsők, akikkel találkoztam. Mondanom sem kell, hogy nagyon-nagyon büszkék voltak rám és sírtak örömükben. Őket meglátva én is rögtön könnyekben törtem ki. Ezt követően a legjobb barátnőim leptek meg az after partyn, de már ők is sírva érkeztek, annyira meg voltak hatódva. Ünnepeltünk, táncoltunk, és végre ehettem hamburgert, sült krumplit is a buliban, amire a felkészítő táborban természetesen nem volt lehetőségünk, ott egészségesen étkeztünk. Másnap aztán felrobbant az Instagram-, és a Facebook-oldalam, rengetegen kezdtek el követni, sokan kommenteltek, nagyon jól esett ez a sok kedves üzenet és gesztus az emberektől" - mesélte.