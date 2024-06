Drámai részleteket mondott magánéletéről a Magyarország Szépe új győztese

A 23 éves kiskőrösi lány korábban soha nem indult hasonló versenyen, a Magyarország Szépe volt az első, amit végül vasárnap este meg is nyert. Azóta ellepik a közösségi oldalát a gratulációk, de a közvetlen környezetében élők is nagyon büszkék rá.

A szülei és a barátnői is nagyon büszkék rá

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

"A szüleim voltak az elsők, akikkel találkoztam. Mondanom sem kell, hogy nagyon-nagyon büszkék voltak rám és sírtak örömükben. Őket meglátva én is rögtön könnyekben törtem ki. Ezt követően a legjobb barátnőim leptek meg az after partyn, de már ők is sírva érkeztek, annyira meg voltak hatódva. Ünnepeltünk, táncoltunk, és végre ehettem hamburgert, sült krumplit is a buliban, amire a felkészítő táborban természetesen nem volt lehetőségünk, ott egészségesen étkeztünk. Másnap aztán felrobbant az Instagram-, és a Facebook-oldalam, rengetegen kezdtek el követni, sokan kommenteltek, nagyon jól esett ez a sok kedves üzenet és gesztus az emberektől" - mesélte.

Megtanulta kezelni a negatív kommenteket

Magyarország legújabb szépségkirálynője az Origónak azt is elárulta, hogy mit szól a negatív kommentekhez, és esetleg kért-e már tanácsot valakitől abban, hogy ezeket hogyan tudja jól kezelni a későbbiekben.

A magánéletében sem zavarja, ha ismeretlenek kritizálják

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

"Kaptam bőven negatív kritikákat, és tudom, hogy ezeket nem szabad olvasni, de csak belenézegettem. Nem kevés rossz véleménnyel találkoztam, de megtanultam, hogy ezeket nem szabad magamra venni, úgyhogy nem foglalkozom ezzel. A táborban is volt szó arról, hogy ha ilyet látunk, akkor hogyan kezeljük, de én alapvetően is olyan személy vagyok, akit csakis a közelében lévő emberek véleménye érdekel. Engem ezekkel nehéz letörni" - mondta.

Sokak szerint Kulcsár Edina hasonmása

Többen felfigyeltek rá, hogy Katzenbach Andrea mennyire hasonlít a korábban szintén szépségversenyt nyert Kulcsár Edinára. Őt ez egyáltatalán nem zavarja, sőt, még örül is ennek a hasonlóságnak.

Edina versenyét néztem a tévében, és én akkor őt tartottam a legszebbnek. Követem az életét, egy gyönyörű nő a mai napig, szóval ez nekem csakis jól tud esni. Az sem semmi, amit aztán a világversenyen is elért magyar versenyzőként, számomra a szakmai útja is nagyon szép és motiváló

- magyarázta a szépségkirálynő, aki nem először hall a köztük fellelhető hasonlóságról: a barátai, családtagjai és ismeretlenek is évek óta mondogatják neki, hogy mennyire hasonlítanak egymásra.