Már egy hónapja magányos a szexi magyar táncosnő

A szemfülesebb kommentelők észrevehették, hogy nincs közös fényképe a párjával. Azt is elárulta, hogy mi ennek az oka.

- Körülbelül egy hónapja szakítottunk, ezért nincs már kint közös képünk. Nyilván nyaralni sem jöttünk már együtt, ez nem titok. Egy hónapja volt egy törés, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem szeretném tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Ami volt, az szép volt, de helyesebbnek láttam, hogy különváljanak az útjaink. Részemről békében váltunk el, hogy ő hogy dolgozza fel, azzal nem tudok mit kezdeni és ennél többet nem is szeretnék mondani a dologról. Jól vagyok most, felszabadultam és magamra koncentrálok. Rengeteget dolgozom, tanítok, sok fellépésünk van és próbálom jól érezni magam a nyáron, ami eddig szerencsére sikerült is” - mesélte a Borsnak a Dancing With The Stars bombázója.