Marics Peti teljesen megváltozott, elképesztő mire készül - kép

Marics Peti nevét az ország a ValMar együttes révén ismerhette meg, azóta pedig folyamatosan ível felfelé a karrierje. A zenekarral rengeteg fellépésük van az ország különböző pontjait, sőt az énekes a televízióban is többet szerepel, a nézők jelenleg a TV2 nagysikerű műsorában, a Zsákbamacskában láthatják.

Az énekes nemrég a közösségi oldalán árulta el, hogy újabb feladat vár. Részleteket még nem árult el, azonban az már biztos, hogy egy készülő filmben fog szerepelni.

"Életem egyik legnehezebb időszaka hajnali 3-6 körüli kelesekkel, közben vidékről Balaton, és onnan vissza megint fellépni túrákkal, mellette gőzerővel készülünk a június 21-i Parkunkra is, de imádom, mert közben az egyik legizgalmasabb legszebb is.

Jó újra látni barátokat és újra együtt dolgozni más köntösben, bár ugye mi ezt megjósoltuk.Közben megint 1000 új emberrel találkoztam a jobbnál jobb fajtából.

Nagy élmény ilyen profi színeszekkel, stábbal dolgozni, és már most mindenki alig várja, hogy a vászonra kerüljön, és ti is lássatok mikbe vagyunk.

Mi úgy látjuk, egyelőre forró lesz a pite" - olvasható az Instagram-oldalán a bejelentés.

Az egyik követőjének feltűnt, hogy az énekes külseje teljesen más, mint amit megszokhattunk.

Marics, mi van veled, meghalt a fodrászod?

- kérdezte tőle egy férfi, a TV2 sztárja azonban hamar reagált a kérdésre.

"Film forog. Régen nem voltak ilyen átmenetek, tudod" - felelte.

"A tévét meghódítottad, a Parkot is, az Arénát is, és most már a mozikat is magadévá teszed. Na ez a nem mindegy" - jegyezte meg valaki.

A hozzászólásnál Ember Márk, a Sztárban Sztár korábbi versenyzője, színművész is megszólalt, így nagy valószínűséggel ő is szerepet kapott a produkcióban.

Nem tud randizni

Hiába a sok rajongó, a népszerűség, Marics Peti rettentő szomorú, amiért nem tud randizni.

Rosszulesik, hogy nem tudok összehozni egy randit egy csajjal anélkül, hogy másnap ne jelenjen meg rólunk fotó a médiában.

Legtöbbször étterembe sem tudok beülni anélkül, hogy ne jönnének oda hozzám" - kezdte.

"Természetesen ilyenkor sem küldök el senkit, de közben úgy érzem, szívesebben ennék nyugodtan.

Tud sok lenni az ismertség, de ezt attól is függ, mennyire vagyok fáradt.

Ha nagyon ki vagyok merülve, akkor sok minden zavar, és kevesebbet tűrök el, kevésbé vagyok képes értékelni a hírnevet. Viszont ha friss vagyok, jöhet bármilyen kihívás!" - magyarázta.