Váratlan fordulat: ismert színésznőt hallgattak ki Matthew Perry halála miatt

Matthew Perry és Courteney Cox a Jóbarátokban. Perry halálához köze lehetett egy ismert nőnek, de egyelőre nem lehet felfedni a kilétét a nyomozás miatt

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Warner/Warner

Az informátor szerint még nem teljesen világos, mit kerestek pontosan a sztárnál a hatóságok, és a nő is esküdözik, hogy már nem haszál drogokat, továbbá azt, hogy sosem bántotta volna Matthew Perryt, akivel a legnehezebb időkben is folyton egymásra támaszkodtak, míg a függőségük ellen küzdöttek. A bennfentes attól tart, hogy nagyon rossz hatással van érzelmileg ez a helyzet az ismert nőre, akit talán újra a drogokba hajszol ez a kellemetlen helyzet, akkor is, ha bebizonyosodik az ártatlansága.