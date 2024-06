Megrohamozták a lányok Marics Petit a Megasztár válogatóján

Már zajlik a válogató a 12 év után visszatérő Megasztárnál, a produkciókról Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Marics Peti, Papp Szabi és Marsalkó Dávid dönt. Budapesten a Bálnánál rengeteg fiatal énekes gyűlt össze, hogy megmutassa magát az öttagú zsűri előtt, sokan azonban mintha csak Marics Petivel akartak volna találkozni.

"Egészen elképesztő jeleneteket láttunk már eddig is, és ahogy látom, még bőven lesz ilyen élményünk. A jelentkezők szépen sorban egymás után lépnek színpadra, és

a lányok közül eddig már több is volt, aki, amikor meglátta élőben Petit, egyszerűen elalélt.

A produkciója helyett kizárólag a zsűritaggal volt elfoglalva, az egyikük például majdnem rosszul lett, mire Peti – merő udvariasságból – felajánlotta, hogy igyon abból a vízből, ami előtte van az asztalon. Nem túlzok, a kislány extázisban, félig sírva azt mondta: Úristen! Ihatok a vizedből? Micsoda megtiszteltetés!" – tudósított a helyszínről a Bors.

Marics Peti is rajongó volt

Marics Peti is rajongóból lett egyébként zsűritag, annak idején még gyerekként szerette meg a Megasztárt: "Még régen, amikor gyerek voltam – most már annyira nem vagyok fiatal –, akkor anyukám még tudott szerezni jegyet a Megasztárra, akkor volt pont a Kállay-Saunders, a Kökény meg a Tolvai Reni, az az évad volt.

Még tisztán megvan a fejemben, hogy mennyire el voltam képedve, hogy ott lehetünk, akkor az nekünk egy nagyon nagy dolog volt.

Emlékszem, vannak is vicces képek velük, amikor még ilyen gombafejem volt... Nekem még vannak ilyen rajongói szemléletből is képeim, illetve élményeim" – nyilatkozta korábban.

"Vannak ezek az általános tehetségkutatós pályaindulások, ám számomra ez másképp alakult. Egy-kettőbe anno mi is elnéztünk, és valahogy mindig fuccsba ment a terv az előválogatóknál. Sőt egyedül is indultam, de ezek nem bontakoztak ki, de én is végig követtem, hogy ilyen óriási karrierek lehetnek, mint Caramelé és Magdié. Ehhez képest én egy másik vonalról kezdtem, és magunk kezdtük el gyártani a zenéket. A Megasztárban ugyanezt el lehet érni felgyorsítva, mert rögtön itt az országos figyelem.

Az a célunk, hogy olyan embereket találjunk, akik fenn is tudnak maradni, és akinek tényleg megváltozhat az életük"

– mondta Marics Peti, amikor a TV2 leleplezte az új zsűritagokat. Hogy a műsorvezetők kik lesznek, azt itt tudhatja meg.