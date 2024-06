Hosszas betegség után 88 éves korában meghalt Donald Sutherland. Halálhíréről a családja számolt be. Legismertebb szerepei Az éhezők viadala, Kelly hősei, MASH, valamint a Büszkeség és balítélet volt.

Donald Sutherland 1935. július 17-én született a kanadai New Brunswick államban, Saint Johnban. Tanulmányait a Victoria College-ban és a Torontói Egyetemen végezte mérnöki, illetve dráma szakon. Első filmszerepeit az 1960-as években kapta. 1967-ben mutatták be A piszkos tizenkettő című filmet, ami meghozta számára a világhírnevet. 1970-ben két, azóta klasszikusnak számító produkció, a MASH és a Kelly hősei főszerepében jeleskedett. Pályája azóta is töretlen, számos film sikeréhez járult hozzá. Szerepelt a Klute, A sáska napja, az Átlagemberek, a Ne nézz vissza!, a Tű a szénakazalban, a JFK – A nyitott dosszié és a Huszadik század című filmekben.

2009 nyarán Magyarországon forgatta A katedrális című – Ken Follett azonos című regényéből készült – minisorozatot.

1978. december 18-án a kanadai állam kitüntette az Order of Canada tiszti rangjával, majd 2000-ben bekerült a kanadai Hírességek Csarnokába.

Nagy botrányt kavart a Jane Fondához fűződő viszonya, amely a második – Shirley Douglas kanadai színésznővel kötött – házassága idején kezdődött. A kapcsolatnak hamar vége lett, majd megismerte Francine Racette színésznőt, és három fiuk született: Rossif, Angus és Roeg. A második házasságából született ikrei szintén a filmiparban tevékenykednek: lánya, Rachel a kamerák mögött dolgozik; fia, Kiefer pedig jól ismert színész. Eddig két filmben játszottak együtt: Ha ölni kell, Gengszterpapa. Szóba került, hogy a 24-ben is szerepelni fog a Kiefer Sutherland által játszott főhős, Jack Bauer apjaként, de nem volt elégedett a karakterrel, ezért nem vállalta el.

Azon legkiválóbb színészek közé tartják, akiket sosem jelöltek Oscar-díjra. 2017. november 11-én pályafutásának elismeréséül Oscar-életműdíjat vehetett át az Amerikai Filmakadémiától.

A Robert Redford rendezésében készült Átlagemberek (1980) című dráma főszerepéért Golden Globe-jelölésben részesült.