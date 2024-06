Megrendítő üzenetet küldött Tompos Kátya barátja - kép

Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes 41 éves korában halt meg, hosszan tartó és ritka daganatos megbetegedése következtében. Betegségéről csak keveset lehetett tudni, és csak május elején derült ki, hogy ez volt a két éve tartó visszavonulásának oka. Eleinte ártalmatlannak tűnt a végzetes betegség, mely megfázásos tünetekkel, köhögéssel kezdődött, majd később komolyabb szervi problémák léptek fel a színésznőnél, ezért az állapota is fokozatosan romlott. Az orvosok ugyan mindent megtettek érte, azonban Tompos Kátya szervezete nem bírta tovább.

Megemlékezést tartottak 2024. június 7-én Tompos Kátya tiszteletére a Várkert Bazárban, melyre rengetegen érkeztek

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A színésznőnek egy speciális gyógykezelésére, egy innovatív immunterápiára lett volna szüksége, ami hazánkban nem elérhető. Ebben szerettek volna segíteni kollégái és barátai, akik rábeszélték, hogy hadd szervezzenek gyűjtést azért, hogy megkaphassa a kezelést, de sajnos már túl késő volt. Tompos Kátya viszont felkészült arra az esetre, ha nem éli túl, és rendelkezett az összegyűlt összeg sorsáról is, de a részletekről még nincs információ.

A jótékonysági gálán közel hétszázan vettek részt, a kezelés ára szerencsésen összegyűlt, sőt még több is.

Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani még ebben a fura világban is” - nyilatkozta korábban Hrutka Róbert, Tompos Kátya egyik legjobb barátja, aki virrasztást is szervezett a színésznő emlékére, melyet június 7-én este, a Várkert Bazárban tartottak meg.

Legjobb barátja könnyekig hatódott a megemlékezésen, ahová több mint háromszázan érkeztek péntek este, és hivatalos közösségi oldalán tett közzé egy szívszorító üzenetet, melyet a színésznőnek címzett.

...remélem, még fentről is látszott, mennyien szeretnek!

- írta Hrutka Róbert a virrasztáson készült fotója mellé. Az Artisjus-díjas zenész jól tudta, hogy mennyire fontos volt Tompos Kátyának a közönsége szeretete, ami végig tartotta benne az erőt a betegsége ideje alatt.