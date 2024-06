Meghalt a Beatles menedzsere, aki nélkül talán a Queent sem ismernénk

78 évesen meghalt Tony Bramwell, aki John Lennon, Paul McCartney és George Harrison gyerekkori barátja volt, a menedzserükként sokat segített a Beatlesnek az induláskor.

Tony Bramwell eredetileg turnémenedzserként csatlakozott a zenekarhoz (és mindig jó társaságot nyújtott Paul McCartney szerint), majd a videoklipek forgatásán, fotózásokon is dolgozott, a PR-os munka nagy részét is ő végezte. A Beatles hivatalos Instagram-oldalán egy olyan fotóval emlékeztek meg róla, amely a Strawberry Field Forever klipjének felvételekor készült.

Tony Bramwell a Beatlesszel közös élményeiről 2006-ban egy könyvet is kiadott Magical Mystery Tours: My Life with the Beatles címmel, de egyébként más együttesekkel és zenészekkel is dolgozott: a The Sun nekrológja szerint lényegében ő fedezte fel a Queent, miközben például Paul Simonnak vagy Eva Cassidynek szintén segített az indulásnál.