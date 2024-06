Meghan Markle szörnyen nevetséges helyzetbe került Katalin hercegné előtt

Harry herceg és Meghan Markle már tavaly is kihagyták III. Károly király születésnapját, és idén sem utaztak Londonba. A rendezvényen az egész brit királyi család részt vesz, azonban nem kapott meghívást Harry herceg és felesége, Meghan Markle sem, ami lehet Károly bosszúja is a pár iránt, ugyanis egyre inkább nevetségessé teszik magukat a nyilvánosság előtt. Legutóbb 2019-ben vettek részt az eseményen, mikor még II. Erzsébet királynőt ünnepelték. A díszceremónia után ők is csatlakoztak a királyi család többi tagjához a Buckingham-palota erkélyén. A rendezvény végén állítólag Katalin megkérdezte, hogy milyen érzés volt részt venni a Trooping the Colour ünnepségén, azonban Sussex hercegnéje egy egészen meglepő választ adott.

Meghan azt felelte: „colourful” (magyarul színes), viccesen utalva az esemény nevére. A szóvicc azonban nem nyerte el Katalin hercegné tetszését, ugyanis semmit nem válaszolt sógornőjének, helyette mély, kínos hallgatás következett. Harry herceg a könyvében úgy fogalmaz: „az ásító csend azzal fenyegetett, hogy mindannyiunkat elnyel” - osztatta meg a Mirror.

Meztelensége miatt is sok kritika érte

A pár korábban Nigériában töltött pár napot. A látogatásról a nigériai First Lady, Oluremi Tinubu is megszólalt, aki sértőnek találta, hogy Markle gyakran sokat mutató ruhákban, már már meztelenül jelent meg.

"Meg kell védenünk a gyerekeinket. Látjuk, hogyan öltözködnek. Elfelejtik, hogy itt, Nigériában mi mind gyönyörűek vagyunk. Látjuk, mi zajlik a világban, de ki tudjuk jelenteni, hogy igenis, mi is divatosak vagyunk. Nem tartjuk a Met-gálát, mert a nők meztelenek, míg a férfiak nyakig fel vannak öltözve. Tennünk kell valamit.

Igenis, ki kell jelentenünk, hogy mi nem díjazzuk a meztelenkedést a kultúránkban, mert egyáltalán nem szép.

Minden lányunk gyönyörű és erősítenünk kell őket, hogy ne majmoljanak holmi amerikai színésznőket. Ők nem tudják, honnan származnak.

Meghan is hogy jött ide, mit keresett Afrikában?

Mi tudjuk, kik vagyunk, mennyit érünk" - fejtette ki a véleményét.