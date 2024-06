Kiderült, valójában miért romlott meg Meghan Markle és Victoria Beckham barátsága

A nagy port kavart Spare,magyarul a Tartalék című könyv után újabb botránykötetet kerül a boltok polcaira. Ebben a Beckham család és a sussexi hercegi pár különös kapcsolatára derül fény, a téma pedig sokaknak izgalmas lehet. A The House of Beckham: Money, Sex and Power című könyv, melyet Tom Bower írt, 2024. június 20-ától lehet majd megvásárolni, és állítólag tele lesz meghökkentő, korábban sosem hallott titkokkal.

A szerző a könyvében többek közt például azt állítja, hogy amikor Meghan Markle megismerkedett David Beckham feleségével, Victoriával, nagyon jó barátság alakult ki köztük. Ső,t a Spice Girl egykori tagja gyakran ellátta Meghant szépségtanácsokkal, aki akkoriban még csak Harry herceg menyasszonya volt.

Rendszeresen jártak együtt szépségszalonokba

Ám egy a brit Sun által közölt riport mindent megváltoztatott. Ugyanis aebből a cikkből kiderült, hogy Victoria és Meghan rendszeresen jártak együtt szépségszalonba, és ebből a hercegi pár arra következtetett, hogy Beckhamék kényes részleteket szivárogtattak ki az együtt töltött szabadidővel. Harry és Meghan állítólag eleinte Victoriát hibáztatta a történtek miatt.

A sussexi herceg pedig egy feszült telefonhívás során kérdőre vonta Davidet, aki dühösen tagadta a vádakat, miután beszélt a feleségével, Victoriával.

A felelősséget végül egy szépségszakértőre hárították, ugyanakkor ez az incidens csak a kezdetét jelentette a két pár között kirobbant viszálykodásnak. Bár Beckhamék részt vettek a hercegi esküvőn 2018-ban, a kapcsolatuk azóta állítólag távolságtartóbb, mint valaha - írja a Bors.

Az író szerint Meghan tévesen hitte, hogy magasabb társadalmi osztályba tartozik, mint Beckhamék, és bosszantotta, hogy ők gazdagabbak nála.

Meghan helye a celebvilágában a vagyon és a hírnév alapján dőlt el. Tapasztalt manipulátorként tévesen azt hitte, hogy a királyi családban betöltött státusza a társadalmi ranglétra magasabb fokára helyezi őt, mint ahol Victoria helyet kapott. Bosszantotta, hogy Beckhamék sokkal tehetősebbek, mint ő. Öt házuk volt, állandó hozzáférésük magánrepülőkhöz, luxusjachtokra kaptak meghívásokat, emellett sokkal több pénzük is volt

- derül ki a botránykönyvből, amelyet az Express idézett.