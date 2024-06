Megvan a Next Top Model Hungary győztese - képek

A Next Top Model Hungary döntőjében Czibolya Niki, Kouyaté Hawa, Mészáros Lili és Vidéki Vivi között dőlt el, hogy melyiküket találta a négytagú zsűri a legkiemelkedőbbnek az elmúlt 12 hétben. A lányok többször is kifutóra léptek Merő Péter által tervezet ruhákban, valamint Tombor Zoltán kamerája előtt is bizonyítaniuk kellett. A tét hatalmas volt, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződését is elvihette

a győztes, aki nem más lett, mint Mészáros Lili.

Mészáros Lili lett a Next Top Model Hungary győztese

Fotó: TV2

A zsűri a catwalk után mérlegelt, ekkor a négyből egy lányt kiejtett, így a negyedik helyezett Hawa lett. Harmadik lett Vidéki Vivien, így Czibolya Niki és Mészáros Lili között dőlt el a verseny végkimentele. A végső győztes a döntő előtt korábban majdnem kiesett, azonban a sportos múltjának köszönhetően gyorsan felállt a kudarcból, a döntőre pedig újúlt erővel készült.

Czibolya Niki és Mészáros Lili között dőlt el a végső győzelem

Fotó: TV2

Úgy emlékszem, hogy utolsó este, a döntő előtti napon együtt beültünk a jazzuziba, és ott volt egy nagyon hosszú beszélgetésünk mindannyiunkról. Ez nekem így nagyon megmaradt, fontos része volt a versenynek

- mondta a döntő előtt Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese, aki elnyerte a Magyarország Következő Top Modellje címet, vele együtt 10 millió forintot, valamint két évre szóló exkluzív modellszerződést Magyarország egyik legnevesebb modellügynökségével, az Icon Modell Managementtel, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta. Ezenkívül a műsor fő támogatója, a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete is lehet, továbbá szerepelhet majd a JOY magazin címlapján is.

Mészáros Lili elérzékenyült a nyeremények átvételekor

Fotó: TV2

Visszatértek a korábbi versenyzők

A fotózáson túl több különleges catwalk is várt a lányokra, melyre visszatértek a négy döntős mellé a kifutóra a korábban kiesett versenyzők is, akik mind Merő Péter ruhakölteményeiben vonulnak végig a Next Top Model Hungary stúdiójában. A négy döntős lányt a Dancing with the Stars profi táncosai, Hegyes Berci, Baranya Dávid és Suti Andris is megpörgette a kifutón. Emellett színpadra lép a Next Top Model Hungary döntőjében Király Viktor és DR BRS is.