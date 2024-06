Kiderült, mi Reese Witherspoon valódi neve - videó

A 48 éves Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő, Reese Witherspoon sokkolta az embereket legutóbbi interjújában, amikor Nicole Kidmannak bevallotta, hogy nem a Reese a valódi neve. A két színésznő a Hatalmas kis hazugságok apropóján ült össze, és látszólag kötetlen beszélgetést folytattak egymással. A színészek januárban árulták el, hogy folytatódik az eddig két évadot megélt sikersorozat, ami 2021-ben kétségessé vált, miután a rendező, Jean-Marc Vallée váratlanul meghalt, ami az egész stábot nagyon megviselte.

Az Oscar-díjas színésznő elárulta, mi a valódi neve

Fotó: AFP

A sorozat főszereplői Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley és Zoë Kravitz, akik nagy valószínűséggel a harmadik évadra is visszatérnek. Most Witherspoon és Kidman adtak interjút a Vanity Fairnek, ahol több dolgot is tisztáztak a sorozatról, miközben érdekes tény derült ki a Doktor Szöszi-filmek sztárjáról, amikor kolléganője rászólt, amiért Laura Dernt folyton a vezetéknevén szólítja, és ő ezt nem érti, miért.

Utálom, hogy Dernnek hívod. Furcsán hangzik. Mindig azt mondom, hogy 'Laura'. Te meg erre csak: Nem, Dern. Dern. Dern.

- csattant fel Nicole Kidman, aki maga sem számított a következő válaszra.

Elmondom, miért. Az én nevem Laura, és az ő neve is Laura, és számomra ez zavaró. Az igazi nevem Laura Jeanne. Összezavarodnék tőle, ezért csak Dernnek hívom

- hangzott Reese Witherspoon vallomása, amiben hosszú évek után elárulta, mi a valódi neve, amit szinte senki sem tudott róla.

Witherspoon karrierje kezdete, azaz a kilencvenes évek eleje óta Reese Witherpsoon néven szerepel minden produkcióban, még sosem merült fel senkiben, hogy valójában nem így hívják. Valójában nem ő az egyetlen sztár, aki teljesen más nevet használt az ismertté váláshoz, nemrég Emma Stone kérte, hogy innentől az eredeti nevén szólítsák őt, azaz Emilyként. Witherspoon egyébként háromgyerekes édesanya, aki nemrég vált el második férjétől, a magyar származású Jim Toth-tól, akivel egy közös kisfiuk is született a 12 évig tartó házasságból.