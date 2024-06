Megvan, hol lehet a rejtélyes módon eltűnt tévésztár

Mint írtuk, napok óta nem találják egy görög szigeten, a Dodekanészosz-szigetekhez tartozó Szímin Michael Mosley brit tévést, aki egy egyszerű sétára indulva tűnt el még szerdán.

A műsorvezető és producer a feleségét és a telefonját a tengerparton hagyva indult el sétálni egy hegyi úton, ott veszett nyoma. A helyiek szerint egy nem túl veszélyes, nagyjából húszperces úton haladt, amelyet sok turista naponta megtesz: "Ez egy olyan út, amely a hegyoldalon halad át, de nemrégiben kiszélesítették, és csak egy útvonal van, így nem lehet eltévedni" – nyilatkozott egy helyi lakos.

A tévés közvetlenül az eltűnése előtt több köztéri biztonsági kamera felvételén is feltűnt a sziget Pedi nevű településén, de a rendőrök és tűzoltók szerint elképzelhetetlen, hogy még mindig arrafelé lenne – az első elképzelések szerint valahogy mégis eltévedhetett, netán a tengerbe esett.

Egy új teória szerint

Michael Mosley valahol a sziget alatt húzódó, vízzel teli barlangrendszerben lehet,

ahová úszás közben tévedhetett be, netán valahol bezuhant. "Olyan, mint egy mély alagútrendszer, de tele van vízzel, és kilométerekre terjedhet. Ha van egy lyuk, és leesel, elveszíted az egyensúlyérzéked, és ott fulladsz meg. Nem véletlenül hívják a »mélységnek«. Valami nagyon furcsa dolog történik ott" – magyarázta a közeli strand alkalmazottja a The Telegraphnak.

A partiőrség most búvárokkal próbálja meg átfésülni a barlangokat, de a sziget többi részén is folytatják a keresést, amiben legalább száz önkéntes vesz részt.

Ki az a Michael Mosley?

Michael Mosley brit tévés műsorvezető és producer, két BAFTA-jelölés mellett 2002-ben Emmy-díjra is jelölték a The Human Face című ismeretterjesztő minisorozatért, amelyben többek között John Cleese, Michael Palin, David Attenborough, Pierce Brosnan és Elizabeth Hurley is közreműködött.

Michael Mosley emellett olyan műsorok producere volt korábban, mint a Leonardo, a Pompei: Egy város utolsó napja, a Szupervulkán – A végső kitörés, a Viharok vihara, az Íme, az ember! vagy az Atlantisz.