Megtalálták az eltűnt tévésztár holttestét

Megtalálták Michael Mosley holttestét a görög szigeten, Szímin, ahol szerdán veszett nyoma. A holttestet egyelőre nem azonosították hivatalosan, de a BBC szerint Mosley-ról van szó, aki egy rendőrségi forrás szerint már napokkal korábban meghalt. A Guardiannek a helyi alpolgármester is megerősítette, hogy Mosley holttestét találták meg, Jamie Oliver pedig már el is búcsúzott tőle az Instagramon:

A holttestre egy sziklás részen, egy kerítés tövében bukkantak rá az Agia Marina nevű strand mellett, miután kamerákkal fésülték át a partszakaszt. A polgármester a felvételek alapján riasztotta a legközelebbi bár személyzetét, annak menedzsere ért először a helyszínre.

Hogyan tűnt el Michael Mosley?

A műsorvezető és producer a feleségét és a telefonját a tengerparton hagyva indult el sétálni egy hegyi úton, ott veszett nyoma. A helyiek szerint egy nem túl veszélyes, nagyjából húszperces úton haladt, amelyet sok turista naponta megtesz: "Ez egy olyan út, amely a hegyoldalon halad át, de nemrégiben kiszélesítették, és csak egy útvonal van, így nem lehet eltévedni" – nyilatkozott egy helyi lakos.

Az első elképzelések szerint Mosley valahogy mégis eltévedhetett, netán a tengerbe esett, később pedig úgy gondolták, hogy a sziget alatt húzódó, vízzel teli barlangrendszerben lehet.

Ki volt Michael Mosley?

Michael Mosley brit tévés műsorvezető és producer volt, két BAFTA-jelölés mellett 2002-ben Emmy-díjra is jelölték a The Human Face című ismeretterjesztő minisorozatért, amelyben többek között John Cleese, Michael Palin, David Attenborough, Pierce Brosnan és Elizabeth Hurley is közreműködött.

Michael Mosley emellett olyan műsorok producere volt, mint a Leonardo, a Pompei: Egy város utolsó napja, a Szupervulkán – A végső kitörés, a Viharok vihara, az Íme, az ember! vagy az Atlantisz.

Műsorvezetőként és nyilatkozó szakértőként olyan sorozatokból ismerhették a magyar nézők is, mint A tudomány története, Az emberi test titkai, az Orvoslás a frontvonalban vagy a Fájdalom, genny és méreg.

Orvosként az úgynevezett 5:2 diéta talán legismertebb népszerűsítője volt, nézete szerint az időszakos böjt segíti a legjobban a lefogyást: öt napig azt ehet az ember, amit csak akar, a hét maradék két napjában azonban a minimális kalóriamennyiség bevitelére kell törekednie. Michael Mosley a módszert olyan tévéműsorokban is népszerűsítette, mint a Michael Mosley: Who Made Britain Fat? vagy a Trust Me, I'm a Doctor.