Családjával együtt szenvedett súlyos autóbalesetet a TV2 sztárja

Az Exatlon Hungary sztárja, a Farm VIP-ben is látott Mischinger Péter a családjával együtt szenvedett súlyos autóbalesetet még húsvéthétfőn az M3-as autópálya bevezető szakaszán, amikor egy egri családi látogatásról tartottak hazafelé.

"A Kacsóh Pongrác úti felüljáró előtt a szembesávban nagy sebességgel jött egy autó, kihajtott elé egy másik jármű, a sofőr elrántotta a kormányt, és ugyanazzal a sebességgel beleszállt az elválasztó betonkordonba. Akkora erővel, hogy

három betonelem elrepült, az egyik oldalról belénk szállt, a tetején lévő vasrács a motorháztetőbe robbant.

Miután megtörtént a baleset, az volt az első gondolatom, hogy megsérült-e a kocsiban bárki, a kisfiam, Juci, apukám… Ahogy realizáltam, hogy úgy néz ki, mindenki jól van, már a többi autót néztem, hogy ott kell-e valakinek segíteni" – mesélte Mischinger Péter a balesetről a Borsnak.

Hatalmas szerencsénk volt, hogy sértetlenül szálltunk ki

így is. Édesapám vezetett, aki negyven éve hivatásos sofőr, nagyon jól reagálta le az ütközést, de elkerülhetetlen volt. Jött a rendőrség, jöttek a mentők, megvizsgáltak bennünket, belső sérülés esélye miatt további vizsgálatra Jucit és kisfiunkat, Petikét kórházba akarták vinni. De Jucit felnőtt kórházba, a kicsit gyermekkórházba, el akarták őket választani, így a párom inkább lemondott a kivizsgálásáról, ment Petikével, bent is tartották őket 24 órára megfigyelésre. De szerencsére nem volt semmi gond, stramm gyerek, mint az apja!" – tette hozzá a realityszereplő.

Mischinger Péter arról is beszélt a baleset kapcsán, hogy a kezdeti sokk után rájött: valóban óriási szerencséjük volt – ha csak kicsivel előrébb vagy hátrébb álltak volna a kocsival az adott pillanatban, a többtonnás betonkordon valószínűleg telibe találja őket, ami mindannyiuk halálát okozhatta volna.

Ki az a Mischinger Péter?

Mischinger Péter 2018-ban a Ninja Warriorban tűnt fel, majd a következő évben már az Exatlon Hungaryben láthattuk, később pedig az Exatlon Hungary All Star évadába is visszatért. Szintén a TV2-n szerepelt a Farm VIP-ben is, ahol aztán annyira összeveszett Szorcsik Vikivel, hogy majdnem bírósági ügy, rágalmazási per lett belőle.