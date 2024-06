Elképesztő dolog miatt támadják a Miss Influencer Hungary győztesét

Idén is megtartották a Miss Influencer Hungary nevű szépségversenyt, amelyen az ország legszebb tartalomgyártóját kereste a zsűri. A jelentkezőket a média és a brandépítés világában jártas ítészek, Rubint Réka, Kulcsár Edina, Szalai Vivien, Borzi Vivien és Balogh Levente bírálták el. A versenyre nemcsak rengeteg követővel rendelkező influenszerek jelentkeztek, de olyanok is, akiket már a TV2 képernyőjéről is ismerhetnek a nézők. A Miss Influencer Hungary címre pályázott például a Házasság első látásra két szereplője, Dávid Petra és Horváth Enikő.

A döntőbe tizenketten jutottak egy felkészítő tábor után, majd kiderült, hogy Varga Rebeka nyerte az idei kiírást.

"Azért jelentkeztem a versenyre, mert szerettem volna bebizonyítani magamnak és minden anyukának, hogy az ösztönös önfeláldozó üzemmódba kapcsolás után is van élet. Ne gondoljuk rossz anyának magunkat azért, ha elővesszük a polcról és leporoljuk a gyermekkori álmunkat, amit meg akarunk valósítani" - írta oldalán a 40 ezer követővel rendelkező influenszer.

Habár Rebeka mg csak 26 éves, életkora miatt rengeteg támadás éri. A Redditen például jól kinevették kinézete miatt, ugyanis többek szerint inkább egy 50-es nőnek felel meg a kinézete, és leginkább Stifler mamájához hasonlít.