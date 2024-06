A pornómodell Molnár Anikó illegális injekciókkal fogyott le

Mint arról korábban mi is írtunk, népszerű lett az ismert emberek körében a vényköteles, cukorbetegeknek szánt injekciók használata, mellyel könnyű szerrel szabadulhatnak meg súlyfeleslegüktől.

Az év elején láttak napvilágot olyan hírek, hogy több hazai sztár is hazudik a nyilvánosságnak és hiába reklámozzák a diétás étrendjüket, vagy mutogatják magukat az edőzeteremben, ezek mind hazugságok.

Ezek az ismert celebek egymás között nyíltan vállalják, hogy cukorbetegeknek és túlsúlyosaknak szánt injekciók segítségével fogynak le, ami nemcsak nagyon veszélyes, hanem illegális is.

A legnagyobb felháborodást az okozta, hogy készlethiány alakult ki a cukorbetegeknek szánt készítményekből, melyeket illegálisan írattak fel olyanok, akiknek nem is volt rá szükségük az egészségügyi állapotukat tekintve.

Molnár Anikó, aki manapság a testéből él, korábban nagyon meghízott, orvosi vizsgálat után pedig kiderült, hogy egy hajszál választja őt el, hogy cukorbeteg legyen.

Sokáig a sport hiányára fogtam, hogy nagyon meghíztam.

Aztán végül négy-öt éve rávettem magam, és csináltattam egy laborvizsgálatot, meg elmentem egy terheléses cukorvizsgálatra. Nagyon rossz eredményeim születtek, és kiderült, hogy egy hajszál választ el a cukorbetegségtől. Ekkor az orvosom felírt egy tablettát, de egy hónap múlva, amikor visszamentem, látta, hogy egy dekát sem fogytam, ugyanúgy 100 kiló fölött voltam.

Úgyhogy jött a következő szint, az injekciókúra

- kezdte az egykori valóságshow-sztár.

"Első körben lement 27 kiló, de aztán a fele visszajött, mert nem iktattam be mellette a rendszeres sportot" - nyilatkozta a Story.hu-nak.

Hozzátette, hogy neki ugyan indokolt az illegális injekció, felháborítja, hogy egyre többen használják arra, hogy lefogyjanak.

Páros szexvideóra vágyik

Molnár Anikó már korábban jelezte, hogy páros szexvideókat is szívesen készítene az OnlyFansre, nemrég pedig ismét felhozta a témát.

"Nemrég láttam egy olyan külföldi párt, akik együtt vannak fent az OnlyFansen.

Nekem ez egy tök nagy álmom, hogy én is találjak egy olyan társat, akivel együtt élnénk, együtt üzemeltetnénk az oldalt, amelynek a gyümölcsét együtt arathatnánk le, és élvezhetnénk az életet

– mondta korábban a Hot! magazinnak. Mint kiderült, a pornómodell a fiatalabb férfiaktól sem zárkózik el:

Ha extrém fiatal, például huszonhárom éves, akkor azért elgondolkodom.

Az is igaz, hogy ebből a korosztályból többen is azt állítják, hogy az idősebb nőkhöz vonzódnak, de azért nehezen tudom elképzelni magam egy huszonhárom éves fiúval. De ha azt nézzük, a sztárvilágban elég sok példa van arra, hogy akár működhet is" - magyarázta.