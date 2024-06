Ezért fogyott le valójában Nagy Alekosz exbarátnője, Varsányi Réka

Már a tavalyi Ázsia Expressz forgatása idején megromlott Nagy Alekosz és Varsányi Réka kapcsolata, ugyanis a botrányhős nagyon féltékeny lett Kucsera Gáborra, amivel a nőt az őrületbe kergette. Már a kamerák előtt is szakítottak, majd mégis kibékültek, de aztán mégsem bizonyult tartósnak a döntésük. Azóta már mindketten más oldalán találták meg a boldogságot, hiszen Varsányi remek formában van, és sokan megismerték és megkedvelték a TV2 kalandrealityjében.

Az iskolatitkárként dolgozó Varsányit többen is összehozták Kucsera Gáborral, akivel szintén a TV2 kalandrealityjének forgatásán ismerkedtek meg, de csak barátság szövődött köztük. Az egykori realityszereplő pár hónappal korábban egy félreérthetetlen képet mutatott a közösségi oldalán, melyen egy rejtélyes férfi nyújta felé a karját, kávéval a kezében. Eközben Varsányi sejtelmesen mosolyogva egy szívalakú díszt tart a kezében, így tudatva követőivel, hogy újra rátalált a szerelem. A képhez csak annyit írt: Finom reggeli kávém. Ekkor sok követője faggatni kezdte, hogy Kucsera Gábor van-e a fotón, de hamar kiderült, hogy nem az egykori kajakozó, hiszen ő feleségével, Tápai Szabinával hozta rendbe megromlott házasságát.

Sokáig azt pletykálták, hogy együtt van Kucsera Gáborral

Fotó: TV2

Varsányi Réka azóta sem árulta el, ki a titokzatos férfi az életében, de az biztos, hogy boldog és jól érzi magát a bőrében. Sőt, azt is elárulta, hogy többé nem fél attól sem, ha egyedülálló marad, viszont régebben ez motiválta őt a hatalmas fogyására is, amit sokáig saját maga előtt is letagadott. Most elismerte, hogyan fogyott le 25 kilót négy hónap alatt, ami egyáltalán nem volt egészséges, és követendő példa.

Az önértékelésemre nézve mennyire ártalmas volt az, hogy egy férfi kedvéért fogytam le. Már hat-hét éve egyedülálló voltam, ami rettentően megviselt, depressziós lettem, így az evésbe menekültem.

Már körülbelül 120 kiló voltam, amikor úgy döntöttem, elég volt. Ekkor lépett be az életembe Alekosz. Sokáig harciasan mondtam, hogy nem miatta fogytam le (...) Mindig mondta, hogy az összes exéből ő hozta ki a nőt. Ő aktiválta a nőiességüket. Már értem, hogy ez mit jelent…" - magyarázta az Ázsia Expressz egykori sztárja.

A testemet sanyargattam. Mindezt azért, mert nem akartam újra egyedül lenni. Rettegtem tőle. Mégis így lett…

- mondta a Storynak Varsányi Réka, aki most már látja, hogy az volt számára a legjobb, amikor véget ért a kapcsolatuk a botrányhőssel.