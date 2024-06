Megmutatta barátnőjét A Nagy Ő, négy hónapja együtt élnek

Három évvel a TV2-es párkereső műsor után, úgy tűnik, szerelmes lett Tóth Dávid. "Most már elárulhatom nektek, immáron fél éve alkotunk egy párt Timive" – újságolta el közösségi oldalán a volt exatlonos.

Tóth Dávid

Fotó: Instagram

"Tulajdonképpen eddig sem titkoltuk, hogy együtt vagyunk, de el kellett jutnunk egy bizonyos szintre, hogy ne csak a barátok és a család tudjon rólunk. Fél év után kijelenthetem, hogy biztos lábakon áll a kapcsolatunk, azonban továbbra sem szeretnék túl sokat megosztani a kapcsolatunkról" - mondta a világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozó a Borsnak.

"Egyikünk részéről sem volt ez egy tudatos párkeresés.

Véletlenül botlottunk egymásba.

Ugyanabba az edzőterembe jártunk, a csoportos órákon többször találkoztunk. Mindig jó a hangulat, beszélgetünk egymással, és valahogy kialakult, hogy Timivel különösen jól megértjük egymást. Végül decemberben elhívtam randizni, és onnantól már magától alakult minden" - folytatta.

Tóth Dávid és barátnője, Timi

Fotó: Instagram

"Szinte mindig együtt voltunk, ezért nem láttuk akadályát, hogy össze is költözzünk. Már négy hónapja, hogy együtt élünk. Mondják, hogy lakva ismerszik meg az ember. Nálunk nagyon hamar kiderült, hogy abszolút működik a dolog, még egyetlen vitánk sem volt! Mindent meg tudunk beszélni higgadtan egymással" - mondta Tóth Dávid, akit a tévéző az Exatlon, a Dancing with the Stars, A Nagy Ő mellett az Ázsia Expresszben is láthatott.

A műsorban választottak, utána szétmentek

Mint ismert, három A Nagy Ő után hosszabb pihenőre ment a műsor a TV2-n, majd sok évvel később a sportoló Tóth Dáviddal tért vissza. A következő évadban a színész Árpa Attila próbálta megtalálni a szerelmet, majd legutóbb a milliárdos üzletember, Jákob Zoltán válogatott a nők között. A romantikus párkereső műsor csak fellángolásokat hozott, egyik férfi sem maradt később a választott nővel.

Másol kerestek szerelmet

Mint nemrég írtuk, egy poszt alapján úgy tűnik, hogy egy párt alkot A Nagy Ő 2023-as kiadásában látott Edina, aki Jákob Zoltán miatt indult a romantikus párkereső realityben, illetve egy másik TV2-es műsorban látott Geri, utóbbi a Házasság első látásra szereplője volt idén tavasszal. Utóbbinak sok örömet nem hozott a műsor, a szakértők Bogit tették mellé, aki viszont nagyjából az első naptól jelezte, hogy a kísérlet miatt benne van a dologban, de nem tekinti valódi férjének a férfit és komoly érzelmei sincsenek. Ezzel együtt Geri úgy vélte, ha tovább tart a műsor, akkor meghódítja a nőt - de nem így lett, külön folytatták.