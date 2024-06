Nagyon csúnyán összeveszett a Viszkis rabló és Berki Krisztián édesanyja

Berki Krisztián és Ambrus Attila 2017-ben nyerték meg a TV2 Ázsia Expressz című reality műsorát. Akkoriban mindenki azt hitte, hogy a két férfi életre szóló barátságot kötött a forgatások során, de aztán hamar kiderült, hogy szó sincs erről. Egy elszámolási vitának köszönhetően ért véget a jó kapcsolat köztük, melynek Berki halála vetett véget. Azóta két év telt el, de úgy tűnik, a Viszkis rabló nem felejt. Most egy podcast vendégeként kérdezték a témában, ő pedig elmondta a véleményét.

Az elején úgy indult a történet, hogy barátok voltunk, de kint Vietnámban nagyon csúnyán összevesztünk, én majdnem haza is jöttem két nap után. Nem tartotta be Krisztián a szavát. Általában nem szokta betartani, de mindegy, halottról vagy jót vagy semmit

- kezdte a műsorban a Viszkis rabló, aki azzal folytatta, hogy Berki nagyon sok pénzzel lehúzta őt és másokat is.

Az volt a duma, hogy szétosztjuk a pénzeket, de semmit sem adott senkinek. Ezért a mai napig rám haragszanak többen is, mert azt hiszik, hogy én is benne voltam ebben a dologban. Engem is több millióval meghúzott.

Berki Krisztián édesanyja nagyon kiborult

Berki Krisztián gyászoló anyjához is eljutott az említett interjú híre, aki nem érti, hogy miért kell két évvel a fia halála után ilyeneket nyilatkozni.

Nem találom a szavakat! Hát miért kell ezt csinálni a fiammal? Két éve meghalt már, miért kell így beszélni róla? Én csak azt szeretném, ha végre békén hagynák őt... Már nem tudja megvédeni magát, hagyják békében nyugodni, azt kérem

- mondta a Ripostnak az asszony.

A lap megkereste az ügyben a Viszkis rablót, akitől azt kérdezték, hogy nem gondolja-e, hogy a kíméletlen őszintesége bántó lehet egy gyászoló anyának.

Kezdeném azzal, hogy a műsorvezető hozta szóba a témát, nem én haknizom vele. De, ha már szóba került, akkor viszont az igazat fogom mondani: a mai napig Krisztián miatt, többen is haragszanak rám. Mert azt hiszik, hogy becsaptam őket. Tudom, hogy Krisztián már nem tudja megvédeni magát, és jogos észrevétel az édesanyjától, hogy fájdalmas neki ezt hallani, de sajnos az igazság az igazság. Én pedig megtehetem, hogy nem kell hazudjak.

Krisztián nyugodjon békében, sajnálom, hogy így lett vége az életének. De, ahogy a műsorban is elmondtam, kódolva volt egy a gyors vég, sajnos. Az édesanyjával kapcsolatban pedig az a meglátásom, hogy - minden tisztelettel a hangomban - ha Krisztián rendesen lett volna nevelve, akkor nem lesz belőle fehérgalléros bűnöző. Nem csap be másokat, nem húzza le a pénzt mindenkiről. De hol volt az elmúlt évtizedekben Krisztián anyukája?... Én tudom miről beszélek, nekem is úgy volt anyukám, hogy nem is volt. Ötven éven át. Krisztián mellett sem volt ott az édesanyja. Szóval... Egy anyának az lenne a dolga, hogy megvédje a fiát. De kérdem én, eddig hol volt? Sehol. Neki kell hát számot vetnie, hogy hol volt az életéből, és neki kell tükörbe néznie, és ráébrednie, hogy ki és mi lett a gyermekéből..." - mondta az egykori bankrabló.