Natalie Portman egy 15 évvel fiatalabb férfival vigasztalódik

Ahogy arról az Origo korábban írt, Natalie Portman még tavaly júliusban adta be a válókeresetet, a válást pedig még év elején véglegesítették Franciaországban, ahol a színésznő és férje a gyermekeivel, a 12 éves Aleph-fal és a 7 éves Amalia-val élnek. A pár 11 évig élt házasságban, azonban már nem tudták megmenteni a kapcsolatukat.

A Star Wars filmek sztárját nagyon megviselte ez az időszak.Többen azt pletykálták, hogy férje, a koreográfus Benjamin Millepied viszonyt folytatott egy másik nővel, ami fölött már nem tudott szemet hunyni a színésznő.

Eleinte nagyon nehéz volt számára, de a barátai mind vele voltak, és segítettek neki átvészelni a legrosszabbat.

Natalie egy nagyon kemény és fájdalmas éven van túl, de ez meg is erősítette. Most a legnagyobb örömét a családjában, a barátaiban és a munkájában leli" - árulta el 43 éves Natalie Portman közeli barátja.

A pár a válás ellenére is arra összpontosít, hogy gyerekeik ne sérüljenek, és továbbra is szeretetben neveljék őket.

Úgy tűnik azonban, hogy a színésznő nem sokáig szomorkodott. Egy filmforgatáson többek szerint igencsak közel került ír származású kollégájához, Paul­ Mescalhoz. Többek szerint is a forgatási szünetekben állandóan együtt vannak, sokat nevetgélnek, és a kémia is megvan közöttük.

Fotó: Instagram.com/viralpopculture

A 28 éves Mescal korábban elismerte, hogy nagyon tetszik Portman, azonban akkor még házas volt a sztár - írja a Story.hu.

"Ha a drámaiskolás énem tudta volna, hogy egyszer itt beszélgetek veled, el sem hitte volna a szerencséjét" - nyilatkozta fél éve a férfi.

Életveszélyes fenyegetést kapott

Baltimore-ban zajlott a Lady in the Lake című sorozat forgatása, amikor is a helyiek egy csoportja fegyverekkel fenyegette meg a filmeseket. Natalie Portman is halálos fenyegetést kapott. Az ismeretlen csoport azzal fenyegetőzött, hogy ha a filmesek nem állítják le a forgatást, mészárlást csinálnak a stábtagok közt. Ráadásként pedig 50 000 dollárt is követeltek egy üzenetben.