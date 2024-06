Így viseli vereségét a Next Top Model Hungary második helyezettje

Végig stabil teljesítményt nyújtott a tehetségkutatóban Czibolya Niki, aki már a műsor előtt is komoly modellkarriert futott be, azonban a Covid-időszak derékba törte azt. A modell egy jelnek vette, amikor meglátta, hogy jelentkezni lehet a Next Top Model Hungarybe, így nem is gondolkodott sokáig. Czibolya a döntőbe jutott, végül teljesítménye a második helyre volt elegendő, azonban 16 lány közül jutott idáig, ami szép teljesítmény. Viszont a tízmillió forintos fődíjat, a címlapfotózást és a modellszerződést mind az első helyezett, Mészáros Lili kapta.

Czibolya Niki és Mészáros Lili között dőlt el a végső győzelem

Fotó: TV2

A modell ennek ellenére nem érzi már rosszul magát a történtek miatt, elárulta, milyen érzésekkel távozott a tehetségkutatóból.

Amiért én jelentkeztem, megtanultam és megtapasztaltam. Úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem, és büszke vagyok magamra, hogy idáig eljutottam.

Nem mondom, hogy egy kicsi csalódottság nem volt bennem, de így is boldog voltam, hogy végigcsináltam. Minden ott töltött perc hatalmas élmény volt számomra. Néhány lány azt mondta, hogy őket megtörte a verseny, engem egyáltalán nem. Szeretek kilépni a komfortzónámból, imádom a kihívásokat. Itt átléptem a határaimat, ami által rengeteget fejlődtem. Megtanultam magamról, hogyan mondjam ki a véleményemet, eddig ez nekem sajnos nem ment" - magyarázta Czibolya Niki, aki hatalmas személyiségváltozáson ment át a műsor ideje alatt, ahol rengeteged fejlődött és tanult a nehéz helyzetekből.

Czibolya Niki szeret több lábon állni, ezért nem csak modellkedéssel szeretne a jövőben sem foglalkozni

Fotó: TV2

Mindig túlzottan visszafogtam magam, de rájöttem, hogy nyugodtan hangoztathatom, amit gondolok.

Talán a végére kicsit elfáradtam, jól esett volna a párom tanácsa, vagy hogy beszélhessek vele és halljam a hangját, illetve hiányoztak a szeretteim, amit már egyre nehezebben viseltem” - mondta a Next Top Model Hungary második helyezettje, aki azt is elárulta, hogy önerőből épített korábban modellkarriert, melyben a Covid egy törést okozott, azonban mindig is szeretett több lábon állni, így addig is más irányba kezdte magát fejleszteni.

Megszereztem az aranykalászos gazda képesítést, fodrásznak tanultam, de rájöttem, utóbbi nem az én területem.

Szeretek sminkelni, hajat készíteni, de ebben a szakmában nem tudom magam elképzelni. Ezen idő alatt is volt néhány felkérésem, például a Miss Balaton gálán modellként léptem színpadra" - magyarázta a Ripostnak a modell, akinek a nehézségek ellenére jó emlékei vannak az elmúlt pár évből, hiszen párját is ez idő alatt ismerte meg.