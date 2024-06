Dominaruhában pózol a TV2 bombázója - kép

Baranyi Panna, a Next Top Model Hungary versenyzője korábban még soha nem szerepelt a tévé képernyőjén, és csak amatőr szinte modellkedett, hétről hétre bizonyított a műsorban, azonban búcsúzott a főnyereménytől. A fiatal lány már többször is megmutatta, hogy egyáltalán nem szégyenlős: gyakran oszt meg a közösségi oldalán merész, szexi képeket, és most sem tett másképp.

A róla készült képet még az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi lánya, a divattervező Galambos Boglárka osztotta meg az Instagram-oldalán. A TV2 sztárja egy bőr, mélyen dekoltált, több helyen is a meztelen testét mutató rövid ruhában látható, ami igencsak figyelemfelkeltő. Panna a versenyben az aktfotózást is bevállalta, a közösségi oldalán pedig napról napra bebizonyítja, hogy nem áll távol tőle a magamutogatás.

Fotó: Baranyi Panna / Instagram

Utálta a versenytársát

A műsor egyik leggyűlöltebb szereplője Papp Gabi, akiről egykori vetélytársa egyáltalán nincs jó véleménnyel.

"Korábban arról beszélt nekünk, hogy milyen egy profi modell, hogy mindent tűr és alázatos, most viszont mintha ő lenne a leginkább hajlamos hisztizni minden apróságon.

Sajnos a jelenléte negatív hatással volt a csapat hangulatára, és miatta két táborra szakadt a mezőny.

Furcsa egyébként, hogy ő 34 évesen a 19 évesekkel veszekszik… Mint ahogy az is érdekes, hogy azzal a Cintiával lett végül jóban, akit korábban porig alázott! Ami igazán felháborított, az az volt, hogy még a barátnőm, Vidéki Vivi ellen is fordult, és mindenféle áskálódást kezdett ellene - feladatomnak éreztem bevédeni őt, és szembe menni a hazugságokkal" - vallotta be Baranyi Panna.

Különlegesnek érzi magát



Nagyon sok dolog történt a műsor óta velem, teljesen felfordult az életem.

Nagyon sokat tanultam a műsorból, sokat tapasztaltam, menő divattervezőkkel dolgozhattam együtt, olyan jó fotósokkal, akikkel lehet, hogy enélkül soha" - mesélte a TV2 műsoráról, ahol minden alkalommal neves szakemberekkel dolgozhatott, nem beszélve a zsűriről, akiket megismert.

A modell azt is bevallotta, hogy szerinte nem véletlenül került be ebbe a sikeres műsorba, hiszen neki mindig is nagy tervei voltak, és úgy érzi, nagy dolgokra hivatott.

Én tudtam, hogy valami lesz velem, van az az érzés, hogy különleges vagy.

Nem akarok nagyon naivnak tűnni vagy valami űrutazónak, nem vagyok álomvilágban. Viszont mindig is azt éreztem, hogy nekem központi szerepem van és lehet, hogy meg tudok változtatni valamit a világban. Lehet, hogy rosszul gondolom, de azt érzem, hogy nekem központban kell lennem és valahogy a tévé vagy a média világában kell elhelyezkednem. De hogy lesz-e valami a jövőben ebből, azt még meglátjuk

- magyarázta a követőinek.