Így érzi magát a döntő után a Next Top Model Hungary győztese

A Next Top Model Hungary döntőjében Czibolya Niki, Kouyaté Hawa, Mészáros Lili és Vidéki Vivi állt már csak a szakmai zsűri előtt, végül Mészáros Lilié lett a fődíj. A 10 millió forintos nyeremény mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződését is elvihette.

A fiatal lány a döntő előtt mélypontra került, majdnem véget ért számára a verseny, azonban a sportos múltjának köszönhetően gyorsan felállt a kudarcból, a döntőre pedig újult erővel készült. Egy interjúban már mesélt arról, hogyan érzi magát a döntőt követően, és milyen érzések kavarognak benne a győzelme után, de a közösségi oldalán is hosszasan üzent azoknak, akik ott követik az életét.

"Nehezen találok szavakat a mai napig, de életem egyik legfontosabb és legmeghatározóbb pillanata ez. Hihetetlen élmények, hihetetlen emberek, több napig sorolhatnám, mit kaptam ettől a műsortól. Köszönöm mindenkinek, aki hitt bennem és támogatott, igyekszem megmutatni, hogy érdemes vagyok a Next Top Model Hungary címre! Klisé, de muszáj elmondanom: az álmok valóra válnak, érdemes küzdeni értük és hinni bennük a végsőkig, ezt most az egyszer higgyétek el nekem!" - üzente az albumnyi fotó mellett.

Utolsó nagy dobásként tekintett a műsorra

A 26 éves modellt az életkora aggasztotta leginkább, hiszen a modellek általában tinédzserként kezdik a karrierjüket, és félt, hogy kifutott az időből.

"Úgy éreztem, ez az én utolsó nagy dobásom a modellszakmában. Miután a korom miatti félelmemet legyőztem, mert eleinte úgy éreztem, hátráltató tényező lehet, de onnantól úgy éreztem meg tudom nyerni a versenyt. Mert úgy voltam vele, ha ki tudom hozni magamból, amit tudom, hogy bennem van, akkor lehetek én a győztes.

A döntő előtt volt egy összeomlásom, úgy gondoltam akkor vagy teljesen lefelé, a kiesés felé vezet az út, vagy győzelemig. Mert ott éreztem, többször volt már ilyen az életemben, amikor nagyobb kudarc, pofon ért, utána nagyon fel tudtam magam szívni és olyankor határ a csillagos ég!

Itt is ez történt, összeszedtem magam, ott már nagyon erősen hittem, hogy az én nevem mondják majd ki nyertesként!" - mondta.