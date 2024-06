Megszólalt a döntő után a Next Top Model Hungary győztese

Mészáros Lili nyerte a Next Top Model Hungaryt

Fotó: TV2

Mészáros Lili a döntőben azonban elengedte az összes félelmét, hiszen tudta, minden tőle telhetőt megtett azért, hogy méltó legyen a győzelemre.

A döntőben, amikor már csak ketten álltunk Czibolya Nikivel, engem megszállt a nyugalom. Én ott már leraktam azt a nagy csomagot, amit végig cipeltem magamon a műsor során. Hogy jó, én ezt tudtam nyújtani, és most eldől, mire volt elég...

Amikor Nóri kimondta a nevemet, az leírhatatlan érzés! Nagyon erősen bennem van az a pillanat. Mert én ezt a pillanatot előtte már többször láttam magam előtt, amikor meditáltam, amikor nagyon erősen erre gondoltam. És az, hogy ez be is következett, az fantasztikus. A munkám terén, úgy gondolom, ennél meghatározóbb pillanat lehet nem is lesz már! Nagyon boldog vagyok!" - magyarázta a Borsnak a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili, akit máig kiráz a hideg a nagy pillanatra visszagondolva.