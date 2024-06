Szinte megolvad a napon a Next Top Model Hungary szexi sztárjának bikinis teste - képek

Kouyaté Hawa Krisztina, azaz Hawa számára elég nehézkesen indult a Next Top Model Hungary, ugyanis már rögtön a második adásban majdnem feladata a küzdelmet, amikor hosszú haját egész rövidre vágták, de megszerette ezt az új stílust, és elmondása szerint sokkal nőiesebbnek érzi magát azóta. Bár végig közönségkedvenc volt, és a négytagú szakmai zsűri szerint is kiválóan teljesített, hiszen egészen a döntőig jutott, de ott csak a negyedik helyet sikerült megszereznie Mészáros Lilivel, Czibolya Nikivel és Vidéki Viviel szemben.

A Next Top Model Hungary négy döntőse: Mészáros Lili, Vidéki Vivi, Czibolya Niki és Hawa

Fotó: TV2

A lányoknak 12 héten keresztül kellett bizonyítaniuk a rátermettségüket a négyfős zsűri, azaz Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán előtt, akik végül Mészáros Lilit találták a legjobbnak. A győztes nyereménye nem kevesebb, mint 10 millió forint, valamint két évre szóló exkluzív modell szerződés Magyarország egyik legnevesebb modellügynöksége, az Icon Modell Managment jóvoltából, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta. Ezenkívül a Schwarzkopf Gliss hajápolási márka magyarországi nagykövete lett, és ráadásként részt vehetett a Joy magazin címlapfotózásán is.

Bár Hawa nem nyerte meg a Next Top Model Hungaryt, mégsem szomorkodik, hiszen a fiatal lány rengeteg követőt szerzett magának a műsor óta, és igyekszik is fenn tartani az érdeklődésüket, ezért gyakran mutat magáról szexi fotókat a közösségi oldalán. Az utóbbi időben egyre merészebb, nemrég egy extrém rövid miniszoknyában és egy haspólóban ment utcára, de fehérneműs felvételeket is osztott már meg korábban. Azonban a legújabb fotói minden eddigit felülmúlnak, ugyanis egy falatnyi tangás bikiniben pózolt a kamerának, melyről ontotta a felvételeket.

Hawa valószínűleg egy jó hangulatú fotózáson járt, hiszen több lány is feltűnik a fotókon, melyeket egy medencében készítettek róla, mikozben egy hatalmas kagylóformájú gumimatracon hempereg, így minden oldalról meg lehet csodálni a bájait.

Imádtam ezt a napot, köszönöm

- írta a szexi fotók mellé a 22 éves modell, aki szemmel láthatólag nagyon élvezi az új helyzetet, amit a műsornak és az azzal járó ismertségnek köszönhet.