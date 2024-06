A Next Top Model Hungary sztárja a legnagyobb félelméről mesélt

A Next Top Model Hungary egykori versenyzője szépen menetelt a műsorban, napról-napra jobban teljesített, azonban a döntő előtt kellett távoznia, így a fődíjtól is kénytelen volt elbúcsúzni. Kiesése után az Instagram-oldalán üzenet, ahol bevallotta, hogy ideges, csalódott és mérges.

"Rengeteg érzelem kavarog bennem, így hogy kívülről végig néztem a kiesésem.



Még mindig nem értek sok mindent, még mindig mérges vagyok és egy kicsit csalódott.

Viszont hatalmas élmény volt ez a műsor számomra, ahol rengeteget tanulhattam magamról is közben. Amatőrként mentem be, viszont az, hogy tanulni akartam, fejlődni akartam, és nyitott voltam mindenre, felfejlesztett egy olyan szintre, ahol már nem mondom azt magamra, hogy amatőrként jöttem ki.

Igaz, a testemmel nem tudtam annyit fejlődni mint ami elvárt volt, de higgyétek el megmutatom mennyire szép, kecses és nőies tud lenni egy sportos testalkat is.

Csodás lányokat ismertem meg, köztük Mészáros Lilit, aki nélkül nem biztos, hogy ennyire stabil tudtam volna lenni lelkileg, akivel remélem egy életre szóló barátságot fogunk ápolni, akire a mai napig felnézek és imádok" - írta még korábban.

Jávori Lilit többször is az a kritika érte, hogy bár vékony,a modell szakmában ez nem elég, és fogynia kell. A sok stressz következtében pedig 10 kilótól szabadult meg.

"Ez a mumosom, hogy fogynom kellene. A másik, hogy van egy S alakú gerincferdülésem. Az utóbbival persze nem igazán tudok mit csinálni.

De azt szeretném hangsúlyozni,hogy nem a szakma elvárásai miatt, de még csak nem is szándékosan fogytam le tíz kilót.

Egyszerűen túl sok volt a stressz. Tudom, ez sem jó...Amint vége lett a műsornak, kezdődtek a félévi vizsgáim a Táncművészeti Egyetemen, közben volt egy szakításom, plusz rengeteg munkám is lett - kezdte Lili, aki hangsúlyozta, hogy nem beteg, sőt száz százalékban az egészséges életmód híve.

De nem koplalok, nem vagyok sem anorexiás, sem bulimiás.

Olvastam én is a Semmelweis Egyetem legfrissebb tanulmányát, miszerint a divatmodellek közel kilencven százaléka negatívan vélekedik a testéről, és hogy túlságosan, akár kórosan sovány. Velem, hál'istennek, ez nincs így, sőt. Én szerettem magam akkor is, amikor tíz kilóval több volt rajtam. Különben meg az izomzatomból fogytam sokat, amit azért sem bánok, mert könnyebben megy a tánc így, hogy nem kell akkora súlyt mozgatnom. Számomra első az egészség!" - magyarázta a fiatal lány, aki munka miatt még azt is megkockáztatná, hogy további kilóktól szabaduljon meg.