A TV2 sztárja hatalmas lehetőséget kapott, megváltozott az élete - videó

A Next Top Model Hungary döntőjében Czibolya Niki, Kouyaté Hawa, Mészáros Lili és Vidéki Vivi állt már csak a szakmai zsűri előtt, végül Mészáros Lilié lett a fődíj. A 10 millió forintos nyeremény mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződését is elvihette.

A döntő óta teljesen megváltozott a fiatal lány élete, ráadásul most egy új szerepben is kipróbálhatja magát, egy ismert hajápolási márka nagykövete lett.

"Nagyon izgalmas, ami velem történik.

Most egy teljesen új életet élek, mint azelőtt.

Sokan megszólítanak az utcán, de szerencsére pozitív élményeim vannak. 8-9 éves kisgyerekek odajönnek, és autogramot kérnek. Ilyenkor mindig zavarba jövök. Próbálok helyt állni, és próbálok az az ember lenni, akit láttak a tévében is" - kezdte Mészáros Lili, aki márkanagykövetként rendezvényeken rendszeresen képviseli a márkát.

Siba Anna marketingvezető elmondta, hogy öröm együtt dolgozni a verseny győztesével, hihetetlenül profi, és a munkához is úgy áll hozzá, hogy maximálisan odateszi magát.

Most már egy picit azt érzem, hogy nagyon el tudnék szállni a sikertől.

Annyi pozitív dolog jön az irányomba, hogy ha egy picit is kevésbé lennék tudatos, akkor fura képzetek keletkeznének a fejemben, hogy akkor most már hátra dőlhetek, már megtettem ebben az életemben, amit meg lehetett tenni. Ez természetesen nem így van, ugyanis az igazi munka az csak most kezdődik. Nagy álmom, hogy külföldön is helyt tudjak állni, és mint márkanagykövetként is.

Nagyon oda kell figyelnem arra, hogy ne szálljanak a fejembe a dolgok

- vallotta be a Mokkában.

Utolsó esélyként tekintett a műsorra

A 26 éves modellt az életkora aggasztotta leginkább, hiszen a modellek általában tinédzserként kezdik a karrierjüket, és félt, hogy kifutott az időből.

"Úgy éreztem, ez az én utolsó nagy dobásom a modellszakmában. Miután a korom miatti félelmemet legyőztem, mert eleinte úgy éreztem, hátráltató tényező lehet, de onnantól úgy éreztem meg tudom nyerni a versenyt. Mert úgy voltam vele, ha ki tudom hozni magamból, amit tudom, hogy bennem van, akkor lehetek én a győztes.