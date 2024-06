A Next Top Model Hungary versenyzője idegesen üzent a fehérneműs képei miatt

A Next Top Model Hungary korábbi versenyzője, Papp Gabi volt a műsor leggyűlöltebb szereplője, ugyanis szinte mindig ő állt a konfliktusok középpontjában. A tehetségkutató egy régebbi adásában aktfotózáson vettek részt a műsor szereplői, a meztelenkedés azonban nem jött be mindenkinek: két versenyző döntött úgy, hogy nem hajlandó megcsinálni a feladatot, az egyik Gabi volt.

Kijelentette, hogy ő a hosszas pályafutása alatt sosem vállalt aktfotózást, mivel a meztelenkedés sosem fért bele neki, és ezután sem fog meztelenül pózolni.

Nekem a pucérkodás soha nem ment. A gyerek előtt sem, a párom előtt sem, volt, hogy nagyon sok pénzt ajánlottak, de akkor sem.

A csillagos eget is megígérték, mégis nemet mondtam. Azt gondolom, hogy egy modellnek meg kell tartania a testét önmagának. Az, hogy valahol én egy eszköz, egy ruhaakasztó vagyok, rendben van, ám a pucérság egy iszonyúan privát és intim dolog számomra. Régen is, és most is komoly elvi dolog, hogy nem meztelenkedek" - hangsúlyozta.

Ennek ellenére nemrég egy tangás, csipke fehérnemű fotózáson mutatta meg tökéletes alakját, amiről több fotót és videót is mutatott a közösségi oldalán. A modell a minap egy kérdezz-felelekben válaszolt az Instagram-oldalán a követői kérdéseire, ahol valaki számonkérte őt, hogy ha az aktfotózást nem vállalta be, akkor mostanában miért készült róla több merész, szexi fotósorozat.

"A műsorban is elmondtam, de mégegyszer utoljára leírom. Nem, nem vetkőzöm le pucérra, és nem, nem vállalok aktfotózást sem.

Mostanában több felkérést is kaptam fehérnemű fotózásra, így ezért van róla több posztom.

Ne keverjük a szezont a fazonnal. Nekem nincs problémám a testemmel, a pucérság az, ami nekem nem fér bele" - válaszolta a TV2 sztárja, aki arra is kitért, hogy most már nem csak külföldön, de Magyarországon is megállja a helyét modellként.

Gabinak és párjának van egy kislánya, Emily Laura, akinek majd kistestvért is szeretnének, azonban ennek még nem jött el az ideje.

Szeretném, ha lenne még egy, de addig is van egy cica és egy kutya gyerekem is

- írta a korlátozott ideig elérhető posztban.