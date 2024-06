Egy kis bikiniben napoztatja melleit a Next Top Model Hungary egyik legszebb versenyzője

Lassan egy hónapja, hogy véget ért a TV2 nagysikerű tehetségkutatója, melyben Magyarország következő topmodelljét keresték. Bár Mészáros Lili győzelmével zárult a műsor első évada, Czibolya Nikolett, a műsor ezüstérmese is sok rajongót szerzett magának.

„Nem mondom, hogy egy kicsi csalódottság nem volt bennem, de így is boldog voltam, hogy végigcsináltam. Minden ott töltött perc hatalmas élmény volt számomra. Néhány lány azt mondta, őket megtörte a verseny, engem viszont egyáltalán nem. Szeretek kilépni a komfortzónámból, imádom a kihívásokat. Itt átléptem a határaimat, ami által rengeteget fejlődtem” – kezdte Czibolya Niki korábban egy interjúban, hozzátéve: elsősorban azt tanulta meg a műsorban, hogyan mondja ki a véleményét, korábban ugyanis talán túlzottan is visszafogta magát egy-egy szituációban.

A Next Top Model Hungary egyik legszebb versenyzője próbálja is kamatoztatni a TV2 műsorában szerzett népszerűséget, és szinte minden nap mutat valamit az életéből azoknak, akik az Instagramon követik a bejegyzéseit. Most egy medencében napozik épp a legújabb fotóján, a szexi póz pedig sokak tetszését elnyerte.

A TV2 sztárja imádja a nyarat és a napsütést

Hawát is sokan megszerették

Bár Hawa nem nyerte meg a Next Top Model Hungaryt, mégsem szomorkodik ő sem, hiszen ő is rengeteg követőt szerzett magának a műsor óta, és igyekszik is fenn tartani az érdeklődésüket, ezért gyakran mutat magáról szexi fotókat a közösségi oldalán.

Az utóbbi időben egyre merészebb, nemrég egy extrém rövid miniszoknyában és egy haspólóban ment utcára, de fehérneműs felvételeket is osztott már meg korábban. Azonban a legújabb fotói minden eddigit felülmúlnak, ugyanis egy falatnyi tangás bikiniben pózolt a kamerának, melyről ontotta a felvételeket.

Hawa valószínűleg ugyanazon a jó hangulatú fotózáson járt, mint a műsor második helyezettje, de rajtuk kívül több lány is feltűnik a fotókon, melyeket egy medencében készítettek róluk. A modellről remek képek készültek, miközben egy hatalmas kagylóformájú gumimatracon hempereg, így minden oldalról meg lehet csodálni a bájait.

Imádtam ezt a napot, köszönöm

- írta a szexi fotók mellé a 22 éves modell, aki szemmel láthatólag nagyon élvezi az új helyzetet, amit a műsornak és az azzal járó ismertségnek köszönhet.