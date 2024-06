Váratlan fordulat a gyilkossági kísérlettel vádolt színész ügyében

Ártatlannak vallotta magát az első bírósági tárgyaláson Nick Pasqual amerikai színész, akit azzal vádolnak, hogy megkéselte, életveszélyesen megsebesítette a volt barátnőjét, a sminkesként dolgozó Allie Shehornt.

Nick Pasqualt menekülés közben az amerikai-mexikói határon, egy texasi ellenőrzőpontnál kapták el, a minap szállították csak át Los Angelesbe: ott állt bíróság elé, a tettéért életfogytiglani börtönt is kaphat. Egyelőre biztosan előzetesben marad, a tárgyalás során ugyanis elrendelték, hogy óvadék fejében sem szabadulhat.

Mi történt pár hete?

A rendőrség szerint Nick Pasqual májusban betört volt barátnője, Allie Shehorn kaliforniai otthonába, és több késszúrással végezni akart a nővel. Shehorn csodával határos módon túlélte a támadást, de sokáig kritikus állapotban kezelték a kórházban.

Jóval később, már vérbe fagyva talált rá a nevelőanyja, aki aztán így nyilatkozott: "Ilyesminek senkivel nem szabadna megtörténnie. Nem is gondolod, hogy ez valaha is megtörténhet veled. Én találtam meg, be kellett mennem a hálószobába, ahol az egész történt. Nem volt szép látvány" – mondta a KTLA-nek.

Shehorn másik családtagja az interneten indított adománygyűjtést a nő kezelésére, ő arról írt, hogy a rokona "horrorisztikus és értelmetlen erőszak áldozata lett", illetve ő számolt be arról is, hogy a nő állapota kritikus, "az életéért küzd".

Allie Shehorn egy kollégájával a támadás után:

Allie Shehorn egyébként már néhány nappal korábban távoltartási végzést kért Nick Pasqual ellen, így a színészt nemcsak gyilkossági kísérlettel, hanem a végzés megsértésével, valamint betöréssel és családon belüli erőszakkal is vádolják.

Ki az a Nick Pasqual?

Allie Shehorn és Nick Pasqual a filmiparban ismerték meg egymást, valószínűleg tavaly, a Rebel Moon: 1. rész – A tűz gyermeke forgatásán jöttek össze, hisz a produkción mindketten dolgoztak.

Shehorn a Rebel Moon: 2. rész – A sebejtőbe is besegített, korábban pedig olyan filmeken és sorozatokon dolgozott sminkesként, maszkmesterként vagy a speciális effektusok felelőseként, mint például Az utolsó űrhajó, a Zuhanás, a Babylon, a Családi cserebere vagy a Bajos csajok.