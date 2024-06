Alig takaró bikiniben mutatta meg tökéletes testét a TV2 sztárja - kép

Oczella Eszter hatéves korától tizenöt éves koráig balettozott, majd rendszeresen látogatta az edzőtermeket. Több bikiniversenyen is elindult, izmos testét pedig mindig szívesen megmutatja a követőinek. 2016-ban jelentkezett a Magyarország Szépe- Miss World Hungary szépségversenyre ahol a felkészítőtáborban elnyerte a Miss Bikini címet.

A TV2, a Totem című kalandrealityjében láthatták a nézők, ahol szépsége mellett rátermettségét is bebizonyította. A fiatal, egri lány egészséges életmódot folyat, emellett folyamatosan mozog, ez pedig az alakján is meglátszik. Nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy olyan fotót, ahol tűzpiros, alig takaró bikinijében pózol, ahol nemcsak tökéletes bombaalakját, de formás melleit, és izmos, kockás hasát is bemutatta.

Fotó: Oczella Eszter / Instagram

Baronits Gábor a vőlegénye

Már több mint két éve, hogy Oczella Eszter és Baronits Gábor egymásba szerettek a TV2 Totem című műsorának forgatásán, azóta szinte elválaszthatatlanok. A színész nemrég elérkezettnek látta az időt, hogy feltegye a nagy kérdést barátnőjének, aki boldogan igent mondott a lánykérésre. A romantikus pillanatról több fotót is mutattak a közösségi oldalaikon.

Gábor a lánykérés helyszínéül Horvátországot választotta. Bár a fitneszmodell korábban azt mondta, hogy nagyon ellentétes a személyiségük, mégis boldogok együtt, jól működik a kapcsolatuk. Ezt semmi sem bizonyítja jobban, minthogy két és fél év együttélés után összekötik az életüket.

Leszel? Leszek! - írták az eljegyzésről készült fotók mellé, melyen Oczella Eszter büszkén mutatta meg szerelmétől kapott gyűrűjét is.

Elvesztette a nagypapáját

Múlt évben fájdalmas veszteség érte: meghalt a legnagyobb rajongója, a nagypapája, amit a mai napig nem tudott feldolgozni.

"Azt hittük, sokkal több ideje lesz velünk, és talán még le is tudja győzni ezt a betegséget, de nem sikerült. Innen nehéz volt visszatalálni, mert akkor kicsit úgy éreztem, önzőség az embernek versenyezni, edzeni, főzőcskézni, vagy éppen a bikinijét próbálgatni a tükör előtt. Lassan két éve, hogy már csak fentről figyel minket, de nincs nap, hogy ne gondolnánk rá, és ne néznék rá a közös képeinkre." - írta a közösségi oldalán.