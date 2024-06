Opitz Barbi megcsalhatta a barátját

Opitz Barbi és Serleg Albert kapcsolata már-már szinte követhetetlen, hiszen mindig újabb fordulattal bővül a történetük. Opitz Barbi egy hónappal ezelőtt az éjszaka közepén osztott meg egy Instagram-sztorit, amelyet aztán hamar el is tüntetett az oldaláról. A bejegyzésben a volt barátjának, Serleg Albertnek üzent, akivel rengetegszer szakítottak már, rendőrségi ügyük is volt – a követőik nagy része valószínűleg már rég nem is tud lépést tartani a körülöttük zajló eseményekkel.

Pár héttel a Reddien üzent az egyik felhasználónak, miszerint szálljon le a barátjáról, ugyanis a nehézségek ellenére ismét egy párt alkotnak. Később, az Instagram-oldalán osztott meg egy olyan fotót az énekesnő, ahol az ágyból, kéz a kézben látható a két fiatal. Akkor úgy tűnt, hogy nagy a szerelem, azonban kapcsolatukban újabb, drámai fordulat történt.

Serleg Albert megosztott egy képet a közösségi oldalán, ahol Babi egy fiú mellett látható. Ezzel nem is lenne nagy probléma, hiszen barátok is lehetnének, azonban kifejtette, hogy az illető, akit még meg is puszilt az énekesnő, 16 éves.

"Aki nem értené, ez valamelyik 16 éves kisfiú" - írta Albert, utalva arra, hogy vele csalhatta meg őt Barbi.

A Bors kiszúrta, hogy nem sokkal Albert leleplezése után előkerült egy felvétel Barbiról, ahol sír, és a barátjának üzen:

"Elérzékenyültem. Hiányzol nekem.

Olyan rossz, mert attól félek, hogy nem szeretsz

- hallható a videón, ami bár törölve lett, felkerült az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportba.

A videó alatt a felhasználók egyértelműen arra a következtetésre jutottak, hogy Barbinak segítség kell.

Csóró, eleve egy diszfunkcionális családból jön, és próbálna kötődni valakihez, de az is ilyeneket csinál vele. És ma még mindig ott tartunk, hogy ez milyen nagyon vicces, nem pedig szomorú

- írta egyikük.

"Haveromnak a csávó a fodrásza, elmondása szerint full normális, és állítólag Barbi az, aki mindig feszkózik" - fejezte ki észrevételét valaki.

Ennek a lánynak szüksége lenne olyan emberekre, akik támogatják őt, kezdve egy jó pszichológussal. Tökre sajnálom, hogy sem a családjától, sem a 'szerelmétől' nem számíthat valódi támogatásra. Ha lenne néhány jó szakember és/vagy barát mellette többre vihetné

- magyarázta egy felhasználó.