A folyton meztelenkedő Opitz Barbi kapcsolatában újabb fordulat történt

Mint ismert, Opitz Barbi egy hónappal ezelőtt az éjszaka közepén osztott meg egy Instagram-sztorit, amelyet aztán hamar el is tüntetett az oldaláról. A bejegyzésben a volt barátjának, Serleg Albertnek üzent, akivel rengetegszer szakítottak már, rendőrségi ügyük is volt – a követőik nagy része valószínűleg már rég nem is tud lépést tartani a körülöttük zajló eseményekkel.

Kedves exem, szállj már le rólam, ne zaklass már, foglalkozz az exeiddel, meg akiknek nyáladzol folyamat, azt' leoffolnak.

Legyél kitartó velük, csak engem hagyj már békén! Legalább velük legyél korrekt, közben ne engem fenyegess már folyamat, hogy megölsz" – írta akkor Opitz Barbi.

Pár nappal az énekesnő azonban a Redditen üzent, hogy a nehézségek ellenére is egy párt alkot a férfival.

A pár kapcsolata úgy tűnik, hogy most rendeződött, ugyanis nemrég az ágyból, kéz a kézben jelentkeztek be az Instagram-oldalon, azt azonban még nem tudni, hogy meddig tart a nagy szerelem.

Barátjának elege lett

Serleg Albert még májusban nyilatkozott a szerelmi életükről a Ripostnak, aki elismerte, hogy unja Barbi kislányos viselkedését, azonban ennek ellenére eltűri, mert szereti őt.

"Sajnos Barbi mindig ezt csinálja, ha egy kicsit is nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő azt szeretné. Azonnal kiírja, hogy ő már szingli.

Én ezt már nagyon unalmasnak és kislányos viselkedésnek tartom, és az az igazság, hogy lelkileg nagyon megviselnek a hirtelen felindulásból elkövetett akciói.

Én ezt is eltűröm, mert szeretem őt, persze, de már két éve megy ez így. Hát milyen az, hogy letagad? Ráadásul ő egy ismert ember, ha kiír valami ilyesmit, abból azonnal cikk lesz. Nem jó ez így, de a barátaimat nem szeretném beavatni, mert ez a párkapcsolat teljes mértékben a kettőnk dolga" - mesélte.

Rengeteg kritikát kap

Opitz Barbi ha nem a magánéletével, akkor magamutogatásával, kihívó viselkedésével hívja fel magára a figyelmet.

Legutóbbi videója miatt még sosem látott népharag zúdult Opitz Barbira, aki egy játszótéren, gyerekek és szülők szeme láttára viselkedett kifogásolható módon, amin sokan megdöbbentek.

Igényes játszótérhasználat… Háttérben meg hintáznak a gyerekek, miközben vonaglik

- tette közzé egy felhasználó Opitz legújabb TikTok-bejegyzését egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban.